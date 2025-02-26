https://ria.ru/20250226/alpaka-2001655991.html

Альпаке из Московского зоопарка выберут имя

Альпаке из Московского зоопарка выберут имя - РИА Новости, 26.02.2025

Альпаке из Московского зоопарка выберут имя

"Активные граждане" столицы выберут имя для альпаки из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:37:00+03:00

2025-02-26T10:37:00+03:00

2025-02-26T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Активные граждане" столицы выберут имя для альпаки из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка - белоснежного самца альпака", - говорится в сообщении. Отмечается, что зоологи предложили шесть вариантов, некоторые из них вдохновлены культурой инков, около шести тысяч лет назад одомашнивших этих животных. Одно из них - Инти - имя мифологического бога солнца. Оно символизирует тепло и пушистую шерсть альпака, согревающую, как солнечные лучи. "Другое имя - Пача - переводится как "Вселенная" и подчеркивает неповторимость каждого живого существа. Еще один вариант - Куско - в честь столицы древней инкской империи", - рассказали в мэрии. Подчеркивается, что имя Зефир передает мягкий и ласковый характер альпака. Кроме этого, его могут назвать Ватным Пуфиком в честь родителей - мамы Ватки и папы Пуфика. "А за счет светлого окраса шерсти самцу может подойти имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что переводится как "белый", - добавляется в сообщении. Молодой самец альпака приехал в Московский зоопарк в конце прошлого года из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпака - самца Пуфика и самки Ватки.

https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html

https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html

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