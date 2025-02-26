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Альпаке из Московского зоопарка выберут имя - РИА Новости, 26.02.2025
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10:37 26.02.2025 (обновлено: 11:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/alpaka-2001655991.html
Альпаке из Московского зоопарка выберут имя
Альпаке из Московского зоопарка выберут имя - РИА Новости, 26.02.2025
Альпаке из Московского зоопарка выберут имя
"Активные граждане" столицы выберут имя для альпаки из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:37:00+03:00
2025-02-26T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Активные граждане" столицы выберут имя для альпаки из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка - белоснежного самца альпака", - говорится в сообщении. Отмечается, что зоологи предложили шесть вариантов, некоторые из них вдохновлены культурой инков, около шести тысяч лет назад одомашнивших этих животных. Одно из них - Инти - имя мифологического бога солнца. Оно символизирует тепло и пушистую шерсть альпака, согревающую, как солнечные лучи. "Другое имя - Пача - переводится как "Вселенная" и подчеркивает неповторимость каждого живого существа. Еще один вариант - Куско - в честь столицы древней инкской империи", - рассказали в мэрии. Подчеркивается, что имя Зефир передает мягкий и ласковый характер альпака. Кроме этого, его могут назвать Ватным Пуфиком в честь родителей - мамы Ватки и папы Пуфика. "А за счет светлого окраса шерсти самцу может подойти имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что переводится как "белый", - добавляется в сообщении. Молодой самец альпака приехал в Московский зоопарк в конце прошлого года из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпака - самца Пуфика и самки Ватки.
https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html
https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html
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москва, куско (город), московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Куско (город), Московский зоопарк
Альпаке из Московского зоопарка выберут имя

Москвичи в голосовании выберут имя для альпаки из Московского зоопарка

© Фото : пресс-служба Московского зоопарка"Активные граждане" выберут имя для альпаки из Московского зоопарка
Активные граждане выберут имя для альпаки из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
"Активные граждане" выберут имя для альпаки из Московского зоопарка
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Активные граждане" столицы выберут имя для альпаки из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка - белоснежного самца альпака", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что зоологи предложили шесть вариантов, некоторые из них вдохновлены культурой инков, около шести тысяч лет назад одомашнивших этих животных. Одно из них - Инти - имя мифологического бога солнца. Оно символизирует тепло и пушистую шерсть альпака, согревающую, как солнечные лучи.
"Другое имя - Пача - переводится как "Вселенная" и подчеркивает неповторимость каждого живого существа. Еще один вариант - Куско - в честь столицы древней инкской империи", - рассказали в мэрии.
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Подчеркивается, что имя Зефир передает мягкий и ласковый характер альпака. Кроме этого, его могут назвать Ватным Пуфиком в честь родителей - мамы Ватки и папы Пуфика.
"А за счет светлого окраса шерсти самцу может подойти имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что переводится как "белый", - добавляется в сообщении.
Молодой самец альпака приехал в Московский зоопарк в конце прошлого года из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпака - самца Пуфика и самки Ватки.
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