Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника
Филимонов: задержание чиновника Алексеева не связано с лесной отраслью
© Фото : mos.ruДенис Алексеев
© Фото : mos.ru
Денис Алексеев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. В Москве задержали Дениса Алексеева, работавшего в представительстве Вологодской области в столице, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
"Знаю о задержании Д. А. Алексеева, который работал в представительстве Вологодской области в Москве. Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия", — написал он.
Филимонов отметил, что преступление не связано с работой задержанного в регионе.
"Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве. <...> Я всегда отмечал, что декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле. Только в прошлом году сделали многое — проверили 157 арендаторов и выявили 87 нарушений. Работа эта будет, безусловно, продолжена", — объяснил он.
"Коммерсант" сегодня сообщил, что вологодского вице-губернатора Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова задержали в столице оперативники ФСБ и следователи СКР за получение взятки. Как пишет издание, по версии обвинения, чиновники потребовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия за общее покровительство и продление договора аренды лесных участков под вырубку. Предварительно, задержанные отрицают свою вину.