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Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника - РИА Новости, 26.02.2025
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11:20 26.02.2025 (обновлено: 12:44 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/alekseev-2001664755.html
Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника
Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника - РИА Новости, 26.02.2025
Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника
В Москве задержали Дениса Алексеева, работавшего в представительстве Вологодской области в столице, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:20:00+03:00
2025-02-26T12:44:00+03:00
вологодская область
москва
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. В Москве задержали Дениса Алексеева, работавшего в представительстве Вологодской области в столице, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."Знаю о задержании Д. А. Алексеева, который работал в представительстве Вологодской области в Москве. Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия", — написал он.Филимонов отметил, что преступление не связано с работой задержанного в регионе."Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве. &lt;...&gt; Я всегда отмечал, что декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле. Только в прошлом году сделали многое — проверили 157 арендаторов и выявили 87 нарушений. Работа эта будет, безусловно, продолжена", — объяснил он."Коммерсант" сегодня сообщил, что вологодского вице-губернатора Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова задержали в столице оперативники ФСБ и следователи СКР за получение взятки. Как пишет издание, по версии обвинения, чиновники потребовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия за общее покровительство и продление договора аренды лесных участков под вырубку. Предварительно, задержанные отрицают свою вину.
https://ria.ru/20250226/vzyatki-2001631523.html
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вологодская область, москва, происшествия
Вологодская область, Москва, Происшествия
Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника

Филимонов: задержание чиновника Алексеева не связано с лесной отраслью

© Фото : mos.ruДенис Алексеев
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : mos.ru
Денис Алексеев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. В Москве задержали Дениса Алексеева, работавшего в представительстве Вологодской области в столице, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
"Знаю о задержании Д. А. Алексеева, который работал в представительстве Вологодской области в Москве. Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия", — написал он.
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Филимонов отметил, что преступление не связано с работой задержанного в регионе.
"Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве. <...> Я всегда отмечал, что декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле. Только в прошлом году сделали многое — проверили 157 арендаторов и выявили 87 нарушений. Работа эта будет, безусловно, продолжена", — объяснил он.
"Коммерсант" сегодня сообщил, что вологодского вице-губернатора Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова задержали в столице оперативники ФСБ и следователи СКР за получение взятки. Как пишет издание, по версии обвинения, чиновники потребовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия за общее покровительство и продление договора аренды лесных участков под вырубку. Предварительно, задержанные отрицают свою вину.
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