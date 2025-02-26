https://ria.ru/20250226/alekseev-2001664755.html

Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника

Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника - РИА Новости, 26.02.2025

Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника

В Москве задержали Дениса Алексеева, работавшего в представительстве Вологодской области в столице, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:20:00+03:00

2025-02-26T11:20:00+03:00

2025-02-26T12:44:00+03:00

вологодская область

москва

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. В Москве задержали Дениса Алексеева, работавшего в представительстве Вологодской области в столице, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."Знаю о задержании Д. А. Алексеева, который работал в представительстве Вологодской области в Москве. Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия", — написал он.Филимонов отметил, что преступление не связано с работой задержанного в регионе."Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве. <...> Я всегда отмечал, что декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле. Только в прошлом году сделали многое — проверили 157 арендаторов и выявили 87 нарушений. Работа эта будет, безусловно, продолжена", — объяснил он."Коммерсант" сегодня сообщил, что вологодского вице-губернатора Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова задержали в столице оперативники ФСБ и следователи СКР за получение взятки. Как пишет издание, по версии обвинения, чиновники потребовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия за общее покровительство и продление договора аренды лесных участков под вырубку. Предварительно, задержанные отрицают свою вину.

https://ria.ru/20250226/vzyatki-2001631523.html

https://ria.ru/20250210/minoborony-1998424483.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вологодская область, москва, происшествия