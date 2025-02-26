Увольнение старших офицеров шокировало ВС США, заявил адмирал в отставке
Экс-главком ВМС США Ставридис: увольнение двух генералов шокировало армию
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Увольнение администрацией президента США Дональда Трампа двух начальников штабов шокировало американские вооруженные силы и рискует навредить безопасности страны, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет уволил начальницу штаба ВМС США Лизу Франкетти.
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме
25 февраля, 22:13
«
"Неожиданно уволив двух членов Объединенного комитета начальников штабов США - генерала Брауна и... адмирала Лизу Франкетти - администрация президента Дональда Трампа шокировала вооруженные силы", - написал Ставридис в статье для агентства Блумберг под заголовком "Увольнение ведущих генералов делает США менее защищенными".
По его мнению, такие меры рискуют навредить безопасности США. В частности, как заявляет автор статьи, на тактическом уровне это создаст реальные потрясения во всей армии, но еще более тревожным является раскол, который эти увольнения будут иметь со временем.
"Увольнение старших офицеров, внезапное и безапелляционное, без предоставления последовательного и понятного обоснования, постепенно снизит безопасность Америки, а не укрепит ее", - считает Ставридис.
Трамп уволил главу генштаба США
22 февраля, 04:06