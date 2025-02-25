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Даниловский район Москвы лидирует по реализации жилья бизнес-класса - РИА Новости, 25.02.2025
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20:35 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/zhile-2001584271.html
Даниловский район Москвы лидирует по реализации жилья бизнес-класса
Даниловский район Москвы лидирует по реализации жилья бизнес-класса - РИА Новости, 25.02.2025
Даниловский район Москвы лидирует по реализации жилья бизнес-класса
Даниловский район Москвы лидирует по продажам жилья бизнес-класса в столице, сообщила директор по аналитике девелоперской компании Forma Ольга Павлик. РИА Новости, 25.02.2025
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жилье
москва
даниловский район
forma (группа пик)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Даниловский район Москвы лидирует по продажам жилья бизнес-класса в столице, сообщила директор по аналитике девелоперской компании Forma Ольга Павлик.По данным компании, в начале текущего года на рынке новостроек Москвы спрос сохранился на высоком уровне. Объем продаж на первичном рынке за январь превысил 234 тысяч квадратных метров, что на 28% выше показателя января прошлого года. В бизнес-классе зафиксировано рекордное значение спроса за первый месяц года - 110 тысяч квадратных метров (+31% год к году). Как и в целом за предыдущий год, январь 2025 года демонстрирует превышение объема продаж в бизнес-классе по сравнению с комфорт-классом – доля бизнес-класса в сделках составляет 47%."В отличие от предыдущих лет активность покупателей после новогодних праздников была на уровне декабря, что нехарактерно для начала года. Это, на наш взгляд, связано с несколькими факторами: окончанием срока вкладов под высокий процент, сохранением уровня ключевой ставки, проинфляционными ожиданиями населения. Немалую долю сделок заключали инвесторы в проектах на ранней стадии строительства, что стало драйвером для стремительного старта", - рассказала Павлик.По ее словам, только в Павелецком жилом кластере в Даниловском районе Москвы суммарно за январь было приобретено 6,8 тысячи квадратных метров, что вдвое раза превышает прошлогодние показатели. Даниловский же район в целом по итогам 2024 года возглавляет рейтинг столичных районов по количеству ДДУ и реализованных квадратных метров в сегменте "бизнес". На его долю пришлось 12% сделок в бизнес-классе от всего рынка."Высокие результаты января в Павелецком кластере связаны с его высокой инвестиционной привлекательностью: средневзвешенная стоимость реализованного метра за три года в локации выросла на 50%, при этом в среднем по Москве в проектах бизнес-класса она выросла на 38%. Объем спроса в локации за три года вырос на 120% - с 42,7 тысячи квадратных метров до 94,2 тысячи квадратных метров в 2024 году", - добавила Павлик.
https://ria.ru/20250207/moskva-1997973612.html
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жилье, москва, даниловский район, forma (группа пик)
Жилье, Москва, Даниловский район, Forma (группа ПИК)
Даниловский район Москвы лидирует по реализации жилья бизнес-класса

Forma: Даниловский район Москвы лидирует по продажам жилья бизнес-класса

© Фото : пресс-служба Forma Даниловский район Москвы лидирует по продажам жилья бизнес-класса в столице
Даниловский район Москвы лидирует по продажам жилья бизнес-класса в столице - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : пресс-служба Forma
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Даниловский район Москвы лидирует по продажам жилья бизнес-класса в столице, сообщила директор по аналитике девелоперской компании Forma Ольга Павлик.
По данным компании, в начале текущего года на рынке новостроек Москвы спрос сохранился на высоком уровне. Объем продаж на первичном рынке за январь превысил 234 тысяч квадратных метров, что на 28% выше показателя января прошлого года. В бизнес-классе зафиксировано рекордное значение спроса за первый месяц года - 110 тысяч квадратных метров (+31% год к году). Как и в целом за предыдущий год, январь 2025 года демонстрирует превышение объема продаж в бизнес-классе по сравнению с комфорт-классом – доля бизнес-класса в сделках составляет 47%.
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"В отличие от предыдущих лет активность покупателей после новогодних праздников была на уровне декабря, что нехарактерно для начала года. Это, на наш взгляд, связано с несколькими факторами: окончанием срока вкладов под высокий процент, сохранением уровня ключевой ставки, проинфляционными ожиданиями населения. Немалую долю сделок заключали инвесторы в проектах на ранней стадии строительства, что стало драйвером для стремительного старта", - рассказала Павлик.
По ее словам, только в Павелецком жилом кластере в Даниловском районе Москвы суммарно за январь было приобретено 6,8 тысячи квадратных метров, что вдвое раза превышает прошлогодние показатели. Даниловский же район в целом по итогам 2024 года возглавляет рейтинг столичных районов по количеству ДДУ и реализованных квадратных метров в сегменте "бизнес". На его долю пришлось 12% сделок в бизнес-классе от всего рынка.
"Высокие результаты января в Павелецком кластере связаны с его высокой инвестиционной привлекательностью: средневзвешенная стоимость реализованного метра за три года в локации выросла на 50%, при этом в среднем по Москве в проектах бизнес-класса она выросла на 38%. Объем спроса в локации за три года вырос на 120% - с 42,7 тысячи квадратных метров до 94,2 тысячи квадратных метров в 2024 году", - добавила Павлик.
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ЖильеМоскваДаниловский районForma (группа ПИК)
 
 
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