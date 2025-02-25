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FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки - РИА Новости, 26.02.2025
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22:09 25.02.2025 (обновлено: 00:29 26.02.2025)
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001594847.html
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки - РИА Новости, 26.02.2025
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки
Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-25T22:09:00+03:00
2025-02-26T00:29:00+03:00
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников."Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом", - пишет издание.
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сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина, мюнхенская конференция по безопасности
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки

FT: Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели для подписания сделки

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
«
"Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом", - пишет издание.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Киев согласился на новые условия сделки с США по редким металлам, пишет FT
Вчера, 21:57
 
СШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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