https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001594847.html

FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки

FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки - РИА Новости, 26.02.2025

FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки

Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-25T22:09:00+03:00

2025-02-25T22:09:00+03:00

2025-02-26T00:29:00+03:00

сша

владимир зеленский

дональд трамп

украина

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников."Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом", - пишет издание.

https://ria.ru/20250225/kiev-2001593845.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина, мюнхенская конференция по безопасности