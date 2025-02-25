https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001594847.html
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки - РИА Новости, 26.02.2025
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки
Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-25T22:09:00+03:00
2025-02-25T22:09:00+03:00
2025-02-26T00:29:00+03:00
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников."Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом", - пишет издание.
https://ria.ru/20250225/kiev-2001593845.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина, мюнхенская конференция по безопасности
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки
FT: Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели для подписания сделки