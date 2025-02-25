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Врач рассказала, почему опасно пропускать завтрак - РИА Новости, 25.02.2025
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03:14 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/zavtrak-2001392406.html
Врач рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Врач рассказала, почему опасно пропускать завтрак - РИА Новости, 25.02.2025
Врач рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Завтракать рекомендуется в течение 20-40 минут после пробуждения, отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:14:00+03:00
2025-02-25T03:14:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Завтракать рекомендуется в течение 20-40 минут после пробуждения, отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и внезапной тяги к сладкому, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Завтракать всегда следует в первые 20, максимум 40 минут после пробуждения", - сказала Волкова. По словам врача, если через один или два часа после пробуждения организм не получает энергию от полноценного завтрака, он начинает расходоваться гликоген из печени, то есть запасной сахар. "Через один-два часа депо гликогена в печени опустошается, и мы чувствуем усиленный аппетит. И тогда уже здоровым завтраком мы, конечно же, не наедимся", - пояснила собеседница агентства. Волкова добавила, что люди, пропускающие завтрак, как правило, испытывают повышенный аппетит в течение дня. "Они, как правило, и будут хотеть больше сладкого, и больше вероятность того, что в течение дня не будет соблюден правильный рацион, если пропустить завтрак", - заявила Волкова. Плотный полноценный завтрак обеспечивает энергией и гарантирует отсутствие переедания в течение дня. "Хороший полноценный завтрак, содержащий белки, жиры и сложные углеводы, нам дает, во-первых, энергию и запускает метаболизм на целый день, во-вторых, он кратно снижает вероятность переедания в течение дня и срыва на простые углеводы", - сказала Волкова. Врач отметила, что в структуру правильного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.
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общество
Общество
Врач рассказала, почему опасно пропускать завтрак

Врач Волкова: отсутствие завтрака может стать причиной внезапной тяги к сладкому

© Фото : Freepik/Racool_studioМюсли на завтрак
Мюсли на завтрак - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Freepik/Racool_studio
Мюсли на завтрак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Завтракать рекомендуется в течение 20-40 минут после пробуждения, отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и внезапной тяги к сладкому, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Завтракать всегда следует в первые 20, максимум 40 минут после пробуждения", - сказала Волкова.
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По словам врача, если через один или два часа после пробуждения организм не получает энергию от полноценного завтрака, он начинает расходоваться гликоген из печени, то есть запасной сахар.
"Через один-два часа депо гликогена в печени опустошается, и мы чувствуем усиленный аппетит. И тогда уже здоровым завтраком мы, конечно же, не наедимся", - пояснила собеседница агентства.
Волкова добавила, что люди, пропускающие завтрак, как правило, испытывают повышенный аппетит в течение дня.
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"Они, как правило, и будут хотеть больше сладкого, и больше вероятность того, что в течение дня не будет соблюден правильный рацион, если пропустить завтрак", - заявила Волкова.
Плотный полноценный завтрак обеспечивает энергией и гарантирует отсутствие переедания в течение дня.
"Хороший полноценный завтрак, содержащий белки, жиры и сложные углеводы, нам дает, во-первых, энергию и запускает метаболизм на целый день, во-вторых, он кратно снижает вероятность переедания в течение дня и срыва на простые углеводы", - сказала Волкова.
Врач отметила, что в структуру правильного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.
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