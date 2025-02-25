https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

Захарова прокомментировала голосование по проектам резолюций ГА ООН

Захарова прокомментировала голосование по проектам резолюций ГА ООН - РИА Новости, 25.02.2025

Захарова прокомментировала голосование по проектам резолюций ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя голосования по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, задалась... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T03:35:00+03:00

2025-02-25T03:35:00+03:00

2025-02-25T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя голосования по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, задалась вопросом об искренности Франции и Британии во время голосований. Ранее, в понедельник, ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Позже Совбез ООН одобрил и предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто."Внимание, вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?" — написала она в Telegram-канале.Представитель российского МИД подчеркнула, что обе резолюции в Генассамблее ООН были приняты наименьшим числом голосов за время проведения Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) Генассамблеи, что "само по себе более чем показательно". Захарова рассказала, что вслед за внесенной Украиной резолюцией США внесли на рассмотрение ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису, в котором был универсальный призыв к миру, "без русофобии", а страны ЕС, среди которых были Франция и Британия, "испохабили текст своими поправками", и резолюция была принята. Кроме того, через некоторое время США внесли в Совет Безопасности ООН тот же проект резолюции, который они предлагали Генассамблее, и там эта резолюция без каких-либо поправок была одобрена. Захарова подчеркивает, что Франция и Британия в Совете Безопасности ООН обладают правом вето и могли не пропустить проект резолюции США, но они этого не сделали. "Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задает правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН", — подытожила она.

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001388690.html

https://ria.ru/20250224/zaharova-2001296409.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001360066.html

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в мире, россия, франция, сша, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины