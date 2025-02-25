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ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области
ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области
ВСУ используют дома эвакуированных жителей харьковских сел в качестве пункта управления БПЛА, один такой пункт был уничтожен российскими военными в нескольких... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:07:00+03:00
2025-02-25T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ используют дома эвакуированных жителей харьковских сел в качестве пункта управления БПЛА, один такой пункт был уничтожен российскими военными в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Стало известно, что российские военные уничтожили пункт управления украинскими БПЛА в селе, которое находится в нескольких километрах от Купянска. Это еще одно подтверждение, как эти националисты воюют, и для чего местным якобы административным органам проводятся принудительные эвакуации населения. Они освобождают территории для использования опустевших домов мирных жителей в качестве пунктов управления, а также размещения личного состава", - сказал РИА Новости Ганчев. В феврале Ганчев заявлял, что купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, который был освобожден в конце января российской группировкой войск "Запад".
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области
ВС России уничтожили украинских пункт управления БПЛА в селе рядом с Купянском