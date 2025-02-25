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ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области

ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2025

ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области

ВСУ используют дома эвакуированных жителей харьковских сел в качестве пункта управления БПЛА, один такой пункт был уничтожен российскими военными в нескольких... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ используют дома эвакуированных жителей харьковских сел в качестве пункта управления БПЛА, один такой пункт был уничтожен российскими военными в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Стало известно, что российские военные уничтожили пункт управления украинскими БПЛА в селе, которое находится в нескольких километрах от Купянска. Это еще одно подтверждение, как эти националисты воюют, и для чего местным якобы административным органам проводятся принудительные эвакуации населения. Они освобождают территории для использования опустевших домов мирных жителей в качестве пунктов управления, а также размещения личного состава", - сказал РИА Новости Ганчев. В феврале Ганчев заявлял, что купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, который был освобожден в конце января российской группировкой войск "Запад".

https://ria.ru/20250224/oskol-2001351696.html

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина