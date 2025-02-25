https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html

Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал

Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал - РИА Новости, 25.02.2025

Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал

Украинские власти готовят уголовные дела против некоторых генералов ВСУ, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:19:00+03:00

2025-02-25T17:19:00+03:00

2025-02-25T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские власти готовят уголовные дела против некоторых генералов ВСУ, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей"."Смотрите, как власти начали активно отслеживать действия тех людей, которые имеют собственную точку зрения. Я думаю, что в ближайшие дни и недели в отношении этих людей (бывших и нынешних командиров ВСУ. — Прим. ред.) будут активизированы проведение обысков, уголовные дела, обвинения, <...> надевание наручников в присутствии СМИ. Это власти к чему-то готовятся", — сказал он.По его словам, недавно арестовали украинских генералов, которым предъявили надуманные обвинения. Также Кривонос не исключил, что против него самого и генерала ВСУ Дмитрия Марченко, которого отправили в отставку после критики операции украинской армии в Курской области, готовятся репрессии. В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001532264.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001519297.html

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в мире, украина, курская область, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия