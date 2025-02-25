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Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 25.02.2025 (обновлено: 18:08 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html
Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал
Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал - РИА Новости, 25.02.2025
Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал
Украинские власти готовят уголовные дела против некоторых генералов ВСУ, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:19:00+03:00
2025-02-25T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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харьковская область
сергей кривонос
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские власти готовят уголовные дела против некоторых генералов ВСУ, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей"."Смотрите, как власти начали активно отслеживать действия тех людей, которые имеют собственную точку зрения. Я думаю, что в ближайшие дни и недели в отношении этих людей (бывших и нынешних командиров ВСУ. — Прим. ред.) будут активизированы проведение обысков, уголовные дела, обвинения, &lt;...&gt; надевание наручников в присутствии СМИ. Это власти к чему-то готовятся", — сказал он.По его словам, недавно арестовали украинских генералов, которым предъявили надуманные обвинения. Также Кривонос не исключил, что против него самого и генерала ВСУ Дмитрия Марченко, которого отправили в отставку после критики операции украинской армии в Курской области, готовятся репрессии. В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001532264.html
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в мире, украина, курская область, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Харьковская область, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал

Генерал Кривонос: Киев готовит уголовные дела против некоторых командиров ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские власти готовят уголовные дела против некоторых генералов ВСУ, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей".
"Смотрите, как власти начали активно отслеживать действия тех людей, которые имеют собственную точку зрения. Я думаю, что в ближайшие дни и недели в отношении этих людей (бывших и нынешних командиров ВСУ. — Прим. ред.) будут активизированы проведение обысков, уголовные дела, обвинения, <...> надевание наручников в присутствии СМИ. Это власти к чему-то готовятся", — сказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник
Вчера, 16:14
По его словам, недавно арестовали украинских генералов, которым предъявили надуманные обвинения. Также Кривонос не исключил, что против него самого и генерала ВСУ Дмитрия Марченко, которого отправили в отставку после критики операции украинской армии в Курской области, готовятся репрессии.
В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области.
Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьХарьковская областьСергей КривоносВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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