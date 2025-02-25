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В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
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17:17 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/vsu-2001550016.html
В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ
В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ
Силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в финансировании украинских спецслужб, сообщает во вторник УФСБ России по региону. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:17:00+03:00
2025-02-25T17:17:00+03:00
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ростовская область
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вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в финансировании украинских спецслужб, сообщает во вторник УФСБ России по региону. По данным ведомства, в феврале-августе 2023 года фигурант, находясь в Грузии, для поддержки ВСУ неоднократно переводил деньги гражданину Украины, заочно осужденному в России по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и внесенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Как считает следствие, иностранец активно взаимодействует с командирами украинских воинских формирований, направляет им приобретаемые за счет блогерской деятельности вооружение, военную и иную технику, боеприпасы и экипировку. "В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
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россия, ростовская область, грузия, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Ростовская область, Грузия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ

ФСБ задержала жителя Ростовской области, подозреваемого в финансировании ВСУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в финансировании украинских спецслужб, сообщает во вторник УФСБ России по региону.
По данным ведомства, в феврале-августе 2023 года фигурант, находясь в Грузии, для поддержки ВСУ неоднократно переводил деньги гражданину Украины, заочно осужденному в России по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и внесенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Как считает следствие, иностранец активно взаимодействует с командирами украинских воинских формирований, направляет им приобретаемые за счет блогерской деятельности вооружение, военную и иную технику, боеприпасы и экипировку.
"В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
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РоссияРостовская областьГрузияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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