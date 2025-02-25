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Украинский актер Самойленко погиб на фронте - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 25.02.2025 (обновлено: 17:09 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vsu-2001545868.html
Украинский актер Самойленко погиб на фронте
Украинский актер Самойленко погиб на фронте - РИА Новости, 25.02.2025
Украинский актер Самойленко погиб на фронте
Украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, воевавший в ВСУ, погиб на фронте, сообщает местное издание "Главком" со ссылкой на его подругу Екатерину... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:00:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев – РАИ Новости. Украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, воевавший в ВСУ, погиб на фронте, сообщает местное издание "Главком" со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко. "На фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что Самойленко было 28 лет, пошел служить в ВСУ в 2022 году. Похороны пройдут в среду в Киеве. Самойленко принимал участие в театральных проектах, снимался в различных телевизионных шоу и фильмах, стал известен после съемок в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоту".
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москва, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинский актер Самойленко погиб на фронте

Украинский актер театра и кино Самойленко, воевавший в ВСУ, погиб на фронте

© Фото : соцсетиАлексей Самойленко
Алексей Самойленко - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : соцсети
Алексей Самойленко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РАИ Новости. Украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, воевавший в ВСУ, погиб на фронте, сообщает местное издание "Главком" со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко.
"На фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что Самойленко было 28 лет, пошел служить в ВСУ в 2022 году. Похороны пройдут в среду в Киеве.
Самойленко принимал участие в театральных проектах, снимался в различных телевизионных шоу и фильмах, стал известен после съемок в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоту".
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваКиевВооруженные силы Украины
 
 
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