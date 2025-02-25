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Украинский актер Самойленко погиб на фронте

Украинский актер Самойленко погиб на фронте - РИА Новости, 25.02.2025

Украинский актер Самойленко погиб на фронте

Украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, воевавший в ВСУ, погиб на фронте, сообщает местное издание "Главком" со ссылкой на его подругу Екатерину... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РАИ Новости. Украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, воевавший в ВСУ, погиб на фронте, сообщает местное издание "Главком" со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко. "На фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что Самойленко было 28 лет, пошел служить в ВСУ в 2022 году. Похороны пройдут в среду в Киеве. Самойленко принимал участие в театральных проектах, снимался в различных телевизионных шоу и фильмах, стал известен после съемок в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоту".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, киев, вооруженные силы украины