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ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/vsu-2001519297.html
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти
В ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли в Курской области военные РФ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:20:00+03:00
2025-02-25T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
сумская область
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КУРСК, 25 фев – РИА Новости. В ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли в Курской области военные РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В то время как военнослужащие группировки "Север" взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка - Суджа, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией. Данный маршрут они обозвали "дорога смерти", - сказал собеседник. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001517195.html
https://ria.ru/20250225/vsu-2001517843.html
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россия, суджа, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти

Силовики сообщили, что ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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КУРСК, 25 фев – РИА Новости. В ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли в Курской области военные РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В то время как военнослужащие группировки "Север" взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка - Суджа, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией. Данный маршрут они обозвали "дорога смерти", - сказал собеседник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник
Вчера, 15:09
Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Источник оценил потери ВСУ в Курской области
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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