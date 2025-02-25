https://ria.ru/20250225/vsu-2001519297.html
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти
В ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли в Курской области военные РФ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:20:00+03:00
2025-02-25T15:20:00+03:00
2025-02-25T15:20:00+03:00
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суджа
курская область
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСК, 25 фев – РИА Новости. В ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли в Курской области военные РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В то время как военнослужащие группировки "Север" взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка - Суджа, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией. Данный маршрут они обозвали "дорога смерти", - сказал собеседник. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
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ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти
Силовики сообщили, что ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу дорогой смерти