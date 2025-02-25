Источник оценил потери ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли 15-20 процентов живой силы при попытках ротации в Курской области
© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 25 фев – РИА Новости. Военным ВСУ стало значительно сложнее проводить ротацию живой силы на оккупированной ими территории Курской области после того, как российские бойцы взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка - Суджа, украинские потери при попытках ротации составляют 15-20%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона (до 500 человек), то на сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15-20%", - добавил он.
Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18