https://ria.ru/20250225/vsu-2001517843.html

Источник оценил потери ВСУ в Курской области

Источник оценил потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.02.2025

Источник оценил потери ВСУ в Курской области

Военным ВСУ стало значительно сложнее проводить ротацию живой силы на оккупированной ими территории Курской области после того, как российские бойцы взяли под... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:11:00+03:00

2025-02-25T15:11:00+03:00

2025-02-25T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 фев – РИА Новости. Военным ВСУ стало значительно сложнее проводить ротацию живой силы на оккупированной ими территории Курской области после того, как российские бойцы взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка - Суджа, украинские потери при попытках ротации составляют 15-20%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона (до 500 человек), то на сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15-20%", - добавил он. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001517195.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

суджа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины