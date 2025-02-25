https://ria.ru/20250225/vsu-2001517195.html

Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник

Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник - РИА Новости, 25.02.2025

Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник

Группировка ВСУ готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.02.2025

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курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 25 фев — РИА Новости. Группировка ВСУ готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях", — сказал собеседник.Он добавил, что из-за активной работы российских военных украинские боевики столкнулись с серьезными логистическими проблемами. По словам источника, в ВСУ назвали трассу из Юнаковки Сумской области в Суджу, над которой установили огневой контроль российские бойцы, "дорогой смерти"."Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона (до 500 человек), то на сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15-20 процентов", — отметил собеседник агентства.Как сообщали накануне РИА Новости в группировке войск "Север", украинские боевики остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы российских военных по основной трассе подвоза для ВСУ Юнаковка — Суджа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001233304.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины