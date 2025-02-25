https://ria.ru/20250225/vsu-2001410082.html

Украина использует конфликт для отмывания денег, заявил пленный ВСУ

Украина использует конфликт для отмывания денег, заявил пленный ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025

Украина использует конфликт для отмывания денег, заявил пленный ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан, ранее насильно мобилизованный и отправленный на фронт, уверен, что украинское руководство использует конфликт для... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:13:00+03:00

2025-02-25T09:13:00+03:00

2025-02-25T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан, ранее насильно мобилизованный и отправленный на фронт, уверен, что украинское руководство использует конфликт для отмывания денег, а все олигархи уже покинули страну и выехали в Европу. "Воевать я не хотел, с моего подразделения, которое заходило на позиции, осталось всего десять процентов человек. На войне идёт простое отмывание денег. Кому война, а кому мать родна. Миллиарды долларов, а куда они уходят? Война? Кто знает, куда же они уходят. А что же мы сделаем? Что я, обычный хохол, сделаю. Покажи мне бизнесмена хоть одного, кто воюет. Кто при бабках - уже давно в Европе", - сказал Рукан в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Он рассказал, что сотрудники военкомата насильно забрали его на выходе из магазина по дороге на работу. Медкомиссия заняла полчаса, после чего пятидесятилетнему украинцу заявили, что он "здоров как бык", вспомнил пленный. На фронте Рукан оказался в боевом подразделении ВСУ. В один из дней он вместе с сослуживцами спрятался в кустах от FPV-дронов и просидел в них до утра. После этого российские военнослужащие подошли вплотную и взяли украинских солдат в кольцо и предложили им сдаться. Рукан с сослуживцами сняли с себя бронежилеты и последовали указанию бойцов ВС РФ.

https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html

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европа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф