https://ria.ru/20250225/vsu-2001408250.html

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 25.02.2025

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области

Украинские военные за минувшие сутки атаковали более чем 40 беспилотниками Белгородскую область, при этом около 20 из этих атак пришлись на Шебекинский округ,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:43:00+03:00

2025-02-25T08:43:00+03:00

2025-02-25T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали более чем 40 беспилотниками Белгородскую область, при этом около 20 из этих атак пришлись на Шебекинский округ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в семи приграничных районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов и совершены атаки с применением 45 беспилотников, из них 25 дронов были сбиты. Один человек пострадал, госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух магазинах, социальном и коммерческом объектах и шести транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Демидовка и Поповка с беспилотных летательных аппаратов сброшены пять взрывных устройств… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка зафиксированы атаки 22 беспилотников, которые были сбиты", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам нанесены удары с помощью трех беспилотников. Над Борисовским районом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Также над районом подавлен один беспилотник. В Валуйском муниципальном округе по двум населенным пунктам совершены атаки 5 беспилотников. В Волоконовском районе три села подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов и атакам четырех БПЛА. В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мирный житель. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 15 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью пяти беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001136168.html

https://ria.ru/20250216/vsu-1999666136.html

белгородская область

украина

шебекино

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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков