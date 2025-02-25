ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 40 дронами
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали более чем 40 беспилотниками Белгородскую область, при этом около 20 из этих атак пришлись на Шебекинский округ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в семи приграничных районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов и совершены атаки с применением 45 беспилотников, из них 25 дронов были сбиты. Один человек пострадал, госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух магазинах, социальном и коммерческом объектах и шести транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Демидовка и Поповка с беспилотных летательных аппаратов сброшены пять взрывных устройств… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка зафиксированы атаки 22 беспилотников, которые были сбиты", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам нанесены удары с помощью трех беспилотников. Над Борисовским районом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Также над районом подавлен один беспилотник. В Валуйском муниципальном округе по двум населенным пунктам совершены атаки 5 беспилотников. В Волоконовском районе три села подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов и атакам четырех БПЛА. В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мирный житель.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 15 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью пяти беспилотников", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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