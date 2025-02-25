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ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 25.02.2025 (обновлено: 14:53 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html
ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец
ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец
Украинские вооруженные формирования во время боев за Селидово расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:17:00+03:00
2025-02-25T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские вооруженные формирования во время боев за Селидово расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, рассказал РИА Новости местный житель Дмитрий, эвакуированный из города.&quot;Ломились в квартиры, барабанили в двери. Люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы. Не выбивали дверь, если никто не открывает. А если кто-то открыл дверь или просто отозвался через дверь, сразу стреляли из автоматов, пулеметов ручных, в подъездах человека увидели — застрелили. Возле этого же дома — Щорса, 19 — это все происходило в одном дворе&quot;, — рассказал он.По словам собеседника агентства, тела расстрелянных жителей лежали повсюду: в подъездах, на улице перед двором, на перекрестке — все были гражданские.&quot;Убивали, потому что считали оставшихся жителей предателями, врагами народа и сепаратистами&quot;, — отметил Дмитрий.Свидетель также пояснил, что тела погибших некому было убирать и когда ВС России освободили город, гражданским помогали российские военнослужащие. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
россия
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россия, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово, сообщил очевидец

Очевидец Дмитрий: ВСУ расстреляли жителей пятиэтажного дома в Селидово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖилой квартал в Селидово
Жилой квартал в Селидово - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Жилой квартал в Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские вооруженные формирования во время боев за Селидово расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, рассказал РИА Новости местный житель Дмитрий, эвакуированный из города.
«

"Ломились в квартиры, барабанили в двери. Люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы. Не выбивали дверь, если никто не открывает. А если кто-то открыл дверь или просто отозвался через дверь, сразу стреляли из автоматов, пулеметов ручных, в подъездах человека увидели — застрелили. Возле этого же дома — Щорса, 19 — это все происходило в одном дворе", — рассказал он.

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По словам собеседника агентства, тела расстрелянных жителей лежали повсюду: в подъездах, на улице перед двором, на перекрестке — все были гражданские.
«

"Убивали, потому что считали оставшихся жителей предателями, врагами народа и сепаратистами", — отметил Дмитрий.

Свидетель также пояснил, что тела погибших некому было убирать и когда ВС России освободили город, гражданским помогали российские военнослужащие.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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