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В Новосибирске спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца

В Новосибирске спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца - РИА Новости, 25.02.2025

В Новосибирске спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава (Новосибирск) спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:12:00+03:00

2025-02-25T09:12:00+03:00

2025-02-25T13:41:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 25 фев — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава (Новосибирск) спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца от грозящей перспективы трансплантации органа, сообщил медцентр. В клинике пояснили, что жительница села в Иркутской области страдает редчайшей формой генетического заболевания с высоким риском внезапной сердечной смерти — гипертрофической кардиомиопатией, причем самой редкой ее формой. При ней утолщение миокарда в верхушке сердца препятствует нормальному доступу крови в левый желудочек. Женщину мучила одышка даже в состоянии покоя. "Лечение — только хирургическое. Но иссекать гипертрофированный участок в этой ситуации значительно сложнее, чем при обычной форме заболевания: используется другой доступ, нужны особые хирургические навыки. Поэтому в большинстве клиник, где оказываются такие пациенты с терминальной стадией сердечной недостаточности, они сразу становятся кандидатами на пересадку сердца", — рассказала врач-кардиолог центра Мешалкина Валентина Кирилова. Она пояснила, что лист ожидания донорского органа велик, не все доживают до заветной операции. Врачи смогли предложить женщине редкую операцию — трансапикальную миоэктомию. "Выполняли операцию с надеждой, что хоть немного улучшим ее клинический статус, потому что состояние было крайне тяжелым. Иссекли через верхушку утолщенную часть сердечной мышцы и тем самым добились значительного прироста ударного объема. Если до операции сердечный выброс составлял около двух литров в минуту, что критически мало, то шесть месяцев спустя достиг нормы: 4,6 литра", — рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Афанасьев. Он отметил, что женщина, которая могла лишь лежать, теперь бегает и, живя в сельской местности, выполняет всю работу в своем большом хозяйстве. Она перескочила из четвертого сразу в более легкий первый-второй функциональный класс сердечной недостаточности. Так как сейчас у пациентки нет показаний для трансплантации сердца, ее сняли из листа ожидания донорского органа.

https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html

https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новосибирск, иркутская область, александр афанасьев