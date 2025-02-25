В Новосибирске спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца
В Новосибирске спасли женщину с редкой формой неизлечимого заболевания сердца
© Фото : НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России/ВКонтактеСпециалисты НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца от грозящей перспективы трансплантации органа
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НОВОСИБИРСК, 25 фев — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава (Новосибирск) спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца от грозящей перспективы трансплантации органа, сообщил медцентр.
В клинике пояснили, что жительница села в Иркутской области страдает редчайшей формой генетического заболевания с высоким риском внезапной сердечной смерти — гипертрофической кардиомиопатией, причем самой редкой ее формой. При ней утолщение миокарда в верхушке сердца препятствует нормальному доступу крови в левый желудочек. Женщину мучила одышка даже в состоянии покоя.
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"Лечение — только хирургическое. Но иссекать гипертрофированный участок в этой ситуации значительно сложнее, чем при обычной форме заболевания: используется другой доступ, нужны особые хирургические навыки. Поэтому в большинстве клиник, где оказываются такие пациенты с терминальной стадией сердечной недостаточности, они сразу становятся кандидатами на пересадку сердца", — рассказала врач-кардиолог центра Мешалкина Валентина Кирилова.
© Фото : НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России/ВКонтактеСпециалисты НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца от грозящей перспективы трансплантации органа
Специалисты НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца от грозящей перспективы трансплантации органа
Она пояснила, что лист ожидания донорского органа велик, не все доживают до заветной операции. Врачи смогли предложить женщине редкую операцию — трансапикальную миоэктомию.
"Выполняли операцию с надеждой, что хоть немного улучшим ее клинический статус, потому что состояние было крайне тяжелым. Иссекли через верхушку утолщенную часть сердечной мышцы и тем самым добились значительного прироста ударного объема. Если до операции сердечный выброс составлял около двух литров в минуту, что критически мало, то шесть месяцев спустя достиг нормы: 4,6 литра", — рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Афанасьев.
Он отметил, что женщина, которая могла лишь лежать, теперь бегает и, живя в сельской местности, выполняет всю работу в своем большом хозяйстве. Она перескочила из четвертого сразу в более легкий первый-второй функциональный класс сердечной недостаточности. Так как сейчас у пациентки нет показаний для трансплантации сердца, ее сняли из листа ожидания донорского органа.
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