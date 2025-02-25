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В ВОЗ заявили о застое в европейской системе здравоохранения - РИА Новости, 25.02.2025
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19:23 25.02.2025 (обновлено: 19:25 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/voz-2001574836.html
В ВОЗ заявили о застое в европейской системе здравоохранения
В ВОЗ заявили о застое в европейской системе здравоохранения - РИА Новости, 25.02.2025
В ВОЗ заявили о застое в европейской системе здравоохранения
Система здравоохранения Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) долгое время считалась одной из лучших, однако на данный момент в ней... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:23:00+03:00
2025-02-25T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Система здравоохранения Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) долгое время считалась одной из лучших, однако на данный момент в ней наблюдается застой и отставание по ряду факторов, следует из пресс-релиза ВОЗ. В Европейский регион ВОЗ входят 53 государства из Восточной и Западной Европы, а также Центральной Азии. "Несмотря на прогресс в некоторых сферах, в Европейском регионе ВОЗ, который давно имеет репутацию одной из самых лучших систем здравоохранения, наблюдается застой или даже отставание по целому ряду показателей - от здоровья детей и подростков до хронических заболеваний", - говорится в докладе организации. Так, например, в регионе зафиксированы одни из самых низких показателей предотвратимой детской смертности, однако разница между странами с лучшими и худшими показателями огромна. Согласно последним данным по 53 странам, входящим в данный регион ВОЗ, в 2022 году почти 76 тысяч детей умерли, не дожив до своего пятого дня рождения. Основными причинами стали осложнения при преждевременных родах, родовая асфиксия, врожденные аномалии сердца, инфекции нижних дыхательных путей, неонатальный сепсис и другие инфекции. Отмечается ряд дополнительных проблем для здоровья детей и подростков в Европейском регионе. Так, каждый пятый подросток страдает от психических расстройств, девочки постоянно отмечают более низкий уровень психического благополучия по сравнению с мальчиками, а 15% подростков сообщают, что подвергались кибербуллингу. Самоубийство является основной причиной смерти среди людей 15-29 лет. Каждый десятый подросток в возрасте 13-15 лет в той или иной форме употребляет табачные изделия, в том числе электронные сигареты. Отмечается, что регион достиг больших успехов в борьбе с неинфекционными заболеваниями, на которые приходится наибольшее количество смертей. Тем не менее каждый шестой человек по-прежнему умирает до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний. На сердечно-сосудистые заболевания приходит треть преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний. Треть преждевременных смертей также приходится на рак. ВОЗ указывает ряд проблем, связанных с неинфекционными заболеваниями. Европейский регион занимает первое место в мире по потреблению алкоголя, самые высокие показатели фиксируются в Европейском союзе, самые низкие - в Центральной Азии. Уровень потребления табака среди взрослого населения также остается высоким, и регион не справляется с поставленной задачей по сокращению курения на 30% к 2025 году.
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центральная азия, западная европа, воз, в мире, европа
Центральная Азия, Западная Европа, ВОЗ, В мире, Европа
В ВОЗ заявили о застое в европейской системе здравоохранения

ВОЗ: в Европе наблюдается застой и отставание в системе здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Система здравоохранения Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) долгое время считалась одной из лучших, однако на данный момент в ней наблюдается застой и отставание по ряду факторов, следует из пресс-релиза ВОЗ.
В Европейский регион ВОЗ входят 53 государства из Восточной и Западной Европы, а также Центральной Азии.
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"Несмотря на прогресс в некоторых сферах, в Европейском регионе ВОЗ, который давно имеет репутацию одной из самых лучших систем здравоохранения, наблюдается застой или даже отставание по целому ряду показателей - от здоровья детей и подростков до хронических заболеваний", - говорится в докладе организации.
Так, например, в регионе зафиксированы одни из самых низких показателей предотвратимой детской смертности, однако разница между странами с лучшими и худшими показателями огромна. Согласно последним данным по 53 странам, входящим в данный регион ВОЗ, в 2022 году почти 76 тысяч детей умерли, не дожив до своего пятого дня рождения. Основными причинами стали осложнения при преждевременных родах, родовая асфиксия, врожденные аномалии сердца, инфекции нижних дыхательных путей, неонатальный сепсис и другие инфекции.
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Отмечается ряд дополнительных проблем для здоровья детей и подростков в Европейском регионе. Так, каждый пятый подросток страдает от психических расстройств, девочки постоянно отмечают более низкий уровень психического благополучия по сравнению с мальчиками, а 15% подростков сообщают, что подвергались кибербуллингу. Самоубийство является основной причиной смерти среди людей 15-29 лет. Каждый десятый подросток в возрасте 13-15 лет в той или иной форме употребляет табачные изделия, в том числе электронные сигареты.
Отмечается, что регион достиг больших успехов в борьбе с неинфекционными заболеваниями, на которые приходится наибольшее количество смертей. Тем не менее каждый шестой человек по-прежнему умирает до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний. На сердечно-сосудистые заболевания приходит треть преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний. Треть преждевременных смертей также приходится на рак.
ВОЗ указывает ряд проблем, связанных с неинфекционными заболеваниями. Европейский регион занимает первое место в мире по потреблению алкоголя, самые высокие показатели фиксируются в Европейском союзе, самые низкие - в Центральной Азии. Уровень потребления табака среди взрослого населения также остается высоким, и регион не справляется с поставленной задачей по сокращению курения на 30% к 2025 году.
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