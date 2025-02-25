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Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025
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15:51 25.02.2025 (обновлено: 16:24 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/video-2001528209.html
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе
Видео нападения на генконсульство России в Марселе, которое произошло накануне, попало в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:51:00+03:00
2025-02-25T16:24:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
мария захарова
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
марсель
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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Видео нападения на генконсульство России в Марселе, которое произошло накануне, попало в распоряжение РИА Новости. На видеофрагменте с наружных камер наблюдения заметно, как мужчина в маске и перчатках переходит дорогу к ограде консульства. Из пластикового пакета он достает объект, который перебрасывает через металлическую решетку консульства, и быстро отходит. Сразу же после падения объект взрывается, и вокруг него начинает расползаться густой белый дым. Прохожих в это время на улице нет. Сегодня генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил РИА Новости, что прокуратура задержала двоих мужчин по подозрению в нападении на консульство. Одного из них удалось опознать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Как уточнили в посольстве России в Париже, задержанные — граждане Франции 48 и 59 лет. Злоумышленники бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обращалась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что происшествие имеет все признаки теракта. Она подчеркнула, что Москва требует от Франции принять меры по усилению безопасности дипмиссии. Служба внешней разведки России ранее сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001484419.html
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353
60
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Видео нападения на российское генконсульство в Марселе
Видео нападения на российское генконсульство в Марселе, которое произошло в понедельник, оказалось в распоряжении РИА Новости
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в мире, россия, франция, украина, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , марсель
В мире, Россия, Франция, Украина, Мария Захарова, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Марсель
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе

Опубликовано видео нападения французов на генконсульство России в Марселе

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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Видео нападения на генконсульство России в Марселе, которое произошло накануне, попало в распоряжение РИА Новости.
На видеофрагменте с наружных камер наблюдения заметно, как мужчина в маске и перчатках переходит дорогу к ограде консульства. Из пластикового пакета он достает объект, который перебрасывает через металлическую решетку консульства, и быстро отходит.
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Сразу же после падения объект взрывается, и вокруг него начинает расползаться густой белый дым. Прохожих в это время на улице нет.
Сегодня генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил РИА Новости, что прокуратура задержала двоих мужчин по подозрению в нападении на консульство. Одного из них удалось опознать благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Как уточнили в посольстве России в Париже, задержанные — граждане Франции 48 и 59 лет.
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Злоумышленники бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обращалась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что происшествие имеет все признаки теракта. Она подчеркнула, что Москва требует от Франции принять меры по усилению безопасности дипмиссии.
Служба внешней разведки России ранее сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
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