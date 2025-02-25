https://ria.ru/20250225/ukraina-2001602968.html

Мирошник назвал действия ВСУ в Курской области терроризмом

Мирошник назвал действия ВСУ в Курской области терроризмом - РИА Новости, 25.02.2025

Мирошник назвал действия ВСУ в Курской области терроризмом

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что действия Киева по отношению к мирным жителям, в том числе жителям Курской области, не имеют ничего РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:37:00+03:00

2025-02-25T23:37:00+03:00

2025-02-25T23:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

родион мирошник

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валерий герасимов

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что действия Киева по отношению к мирным жителям, в том числе жителям Курской области, не имеют ничего общего с правилами ведения войны, а являются по сути терроризмом. "Как только им интересно что-то сделать, они не считаются с методами достижения результата, который им нужен. Они понимают, что проигрывают на поле боя, и, чтобы изменить ситуацию, они … проводят террористические акты, пытаются оказывать давление на массовое сознание, просто пытаясь запугивать, нанося удары по гражданскому населению, просто (пытаясь – ред.) посеять смуту в рядах врага. Это не имеет ничего общего с правилами ведения войны. То есть это - терроризм", - сказал Мирошник в интервью, показанном белорусским телеканалом "Беларусь 1". Он также рассказал о преступлениях украинских боевиков против мирного населения, которые фиксирует российская сторона. "На территории Курской области… обстрелы гражданских сооружений, нанесение ударов по местам массового посещения жителями… Дальше речь идет об убийствах людей, несанкционированных расстрелах, речь о тотальном мародерстве. Украинские боевики ведут себя просто как стая шакалов, которые выскочили, не привязаны на эту территорию. Организовали подразделения, которые вслед за штурмовиками заходили следом – такие вереницы грузовиков, грузили туда все, начиная от холодильников и стиральных машин и заканчивая использованным бельем... Они ведут себя на территории Курской области вот так", - продолжил посол по особым поручениям МИД РФ. Мирошник подчеркнул, что соответствующие показания очевидцев имеются у российской стороны. Он также рассказал, что фиксируются факты морального, физического и сексуального насилия. Мирошник заявил о присутствии наемников, которые "вели себя как надсмотрщики в колониальных государствах – позволяя себе делать практически все, что угодно". "Есть целый ряд показаний… это проведение медицинских и биологических опытов. Какие-то медицинские наемники, которые приезжали туда. Чем они занимались – в деталях мы сейчас собираем все эти данные. Может, незаконное изъятие органов, проведение экспериментов, применение нелицензированных или непроверенных препаратов, экспериментальных или странных методик лечения и тому подобное – то, что в цивилизованном мире представить себе невозможно. Но там присутствуют какие-то группы людей, которые тщательно охраняются украинскими боевиками с санкции политического режима и ведут такого рода деятельность", - заявил Мирошник. По его словам, ВСУ свойственны и "издевательства над собственным населением". Мирошник пояснил, что украинские военные противодействовали эвакуации людей, которые решали перейти на сторону, контролируемую российскими силами. "Несмотря на то, что это гражданские, раненые, пожилые люди, наносятся удары. Уничтожение населения, которое не захотело эвакуироваться по указке украинского режима", - сказал Мирошник. Он отметил, что сейчас идет оценка количества жертв. "Сейчас мы проводим работу по учету этих людей. Цифра с каждым разом только растет и растет. Мы не можем сказать окончательную цифру, которая реально исчисляется в сотнях людей, которые были просто выловлены на улицах какими-то бригадами, подразделениями, которые просто расстреливали людей. Какие-то шутц-команды по опыту фашистов, которые были 80 лет назад, - это все переняла Украина… Наследие не вызывает вопросов", - добавил Мирошник. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969368086.html

https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, донецкая народная республика, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)