https://ria.ru/20250225/ukraina-2001599079.html

После конфликта на родину вернется лишь треть украинцев, считают в Киеве

После конфликта на родину вернется лишь треть украинцев, считают в Киеве - РИА Новости, 25.02.2025

После конфликта на родину вернется лишь треть украинцев, считают в Киеве

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что на родину после окончания конфликта вернутся по меньшей мере 30% граждан. РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что на родину после окончания конфликта вернутся по меньшей мере 30% граждан. "Не вернутся на Украину даже после войны 70% украинцев. Это надо признать. После того, как на Украине станет безопасно, на Украину вернется только 30% тех, кто ее покинул (с начала 2022 года - ред.)", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. По ее словам, новое учрежденное министерство единства Украины должно простимулировать возвращение уехавших граждан, но пока неясно, каким образом это будет осуществляться. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua, киев