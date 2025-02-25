https://ria.ru/20250225/ukraina-2001594287.html

В Раде заявили об убыточности 80 процентов госпредприятий Украины

В Раде заявили об убыточности 80 процентов госпредприятий Украины - РИА Новости, 25.02.2025

В Раде заявили об убыточности 80 процентов госпредприятий Украины

Порядка 80% государственных предприятий на Украине являются убыточными, заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T22:04:00+03:00

2025-02-25T22:04:00+03:00

2025-02-25T22:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Порядка 80% государственных предприятий на Украине являются убыточными, заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко. "Для понимания, у нас наибольшее количество в Европе государственных предприятий – три тысячи, но, к сожалению, большинство из них – 80% - это убыточные предприятия, которые пребывают в процедуре банкротства или ликвидации", - сказал он в эфире телеканала "Новости.LIVE". По его словам, сектор был в убыточном состоянии из-за слабого управления. Сейчас эффективно работают только "Укрпочта" и "Укрзализныця". "Другие предприятия нужно подтягивать", - добавил депутат.

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Наталья Макарова

экономика, жкх, украина, европа, верховная рада украины, укрпочта, укрзализныця