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Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
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21:43 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ
Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:43:00+03:00
2025-02-25T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства Алексей Чернышев. "Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". Так министр прокомментировал проблему предоставления брони от мобилизации украинцам за рубежом, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли. По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub - центры, которые позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда на Украине. Такие центры будут предлагать определенный перечень услуг, в частности трудоустройство и бронь от мобилизации, если они предусмотрены. В то же время Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства, добавили в издании. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250220/mobilizatsiya-2000627021.html
https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ

Нацединство Украины: граждане за границей смогут получить бронь от мобилизации

© AP Photo / Leo CorreaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства Алексей Чернышев.
"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua".
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Так министр прокомментировал проблему предоставления брони от мобилизации украинцам за рубежом, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли.
По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub - центры, которые позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда на Украине. Такие центры будут предлагать определенный перечень услуг, в частности трудоустройство и бронь от мобилизации, если они предусмотрены. В то же время Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства, добавили в издании.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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