https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html

Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ

Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025

Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ

Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства Алексей Чернышев. "Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". Так министр прокомментировал проблему предоставления брони от мобилизации украинцам за рубежом, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли. По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub - центры, которые позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда на Украине. Такие центры будут предлагать определенный перечень услуг, в частности трудоустройство и бронь от мобилизации, если они предусмотрены. В то же время Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства, добавили в издании. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250220/mobilizatsiya-2000627021.html

https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html

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