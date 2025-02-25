https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ
Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:43:00+03:00
2025-02-25T21:43:00+03:00
2025-02-25T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства Алексей Чернышев. "Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". Так министр прокомментировал проблему предоставления брони от мобилизации украинцам за рубежом, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли. По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub - центры, которые позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда на Украине. Такие центры будут предлагать определенный перечень услуг, в частности трудоустройство и бронь от мобилизации, если они предусмотрены. В то же время Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства, добавили в издании. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250220/mobilizatsiya-2000627021.html
https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ
Нацединство Украины: граждане за границей смогут получить бронь от мобилизации
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства Алексей Чернышев.
"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua".
Так министр прокомментировал проблему предоставления брони от мобилизации украинцам за рубежом, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли.
По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub - центры, которые позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда на Украине
. Такие центры будут предлагать определенный перечень услуг, в частности трудоустройство и бронь от мобилизации, если они предусмотрены. В то же время Чернышев добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства, добавили в издании.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.