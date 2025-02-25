https://ria.ru/20250225/ukraina-2001580105.html

На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности и бизнеса

На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности и бизнеса - РИА Новости, 25.02.2025

На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности и бизнеса

Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса вводятся в среду на всей территории Украины, сообщили во вторник в национальной... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:59:00+03:00

2025-02-25T19:59:00+03:00

2025-02-25T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса вводятся в среду на всей территории Украины, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 26 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: с 16.00 (17.00 мск) – 19.00 (20.00 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". По данным "Укрэнерго", отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Ограничения, как отмечается, вызваны повреждениями в энергосистеме страны Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html

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украина, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины, в мире, россия