Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC
ABC: позиция США по Украине беспокоит Киев, для него эта политика — минное поле
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Позиция США по Украине очень беспокоит Киев, а политика президента США Дональда Трампа для Киева является "минным полем", сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.
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Кроме того, по словам источника, которые приводит телеканал, украинские власти пытаются сохранять баланс при взаимодействии с администрацией президента США, чтобы "не выглядеть невежливыми или неуважительными" по отношению к ней.
При этом, как подчеркивает источник, представители киевского режима чувствуют "беспокойство" при обсуждении с властями США тех или иных вопросов. "Они ощущают (беспокойство - ред.), поскольку известно, что они полагаются на поддержку США, известно, что Европа не может возместить эту поддержку полностью", - приводит ABC слова источника.
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
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