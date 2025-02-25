https://ria.ru/20250225/ukraina-2001570378.html

Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC

Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC - РИА Новости, 25.02.2025

Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC

Позиция США по Украине очень беспокоит Киев, а политика президента США Дональда Трампа для Киева является "минным полем", сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:54:00+03:00

2025-02-25T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Позиция США по Украине очень беспокоит Киев, а политика президента США Дональда Трампа для Киева является "минным полем", сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины. "Ситуация "очень беспокоит" Киев... Трудно представить, что можно вернуть все назад. Руководство Украины пытается определить курс движения по минному полю, которое представляет собой второй срок Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, по словам источника, которые приводит телеканал, украинские власти пытаются сохранять баланс при взаимодействии с администрацией президента США, чтобы "не выглядеть невежливыми или неуважительными" по отношению к ней. При этом, как подчеркивает источник, представители киевского режима чувствуют "беспокойство" при обсуждении с властями США тех или иных вопросов. "Они ощущают (беспокойство - ред.), поскольку известно, что они полагаются на поддержку США, известно, что Европа не может возместить эту поддержку полностью", - приводит ABC слова источника. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.

https://ria.ru/20250203/vybory-1996938616.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности