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Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC - РИА Новости, 25.02.2025
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18:54 25.02.2025 (обновлено: 18:58 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001570378.html
Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC
Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC - РИА Новости, 25.02.2025
Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC
Позиция США по Украине очень беспокоит Киев, а политика президента США Дональда Трампа для Киева является "минным полем", сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Позиция США по Украине очень беспокоит Киев, а политика президента США Дональда Трампа для Киева является "минным полем", сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины. "Ситуация "очень беспокоит" Киев... Трудно представить, что можно вернуть все назад. Руководство Украины пытается определить курс движения по минному полю, которое представляет собой второй срок Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, по словам источника, которые приводит телеканал, украинские власти пытаются сохранять баланс при взаимодействии с администрацией президента США, чтобы "не выглядеть невежливыми или неуважительными" по отношению к ней. При этом, как подчеркивает источник, представители киевского режима чувствуют "беспокойство" при обсуждении с властями США тех или иных вопросов. "Они ощущают (беспокойство - ред.), поскольку известно, что они полагаются на поддержку США, известно, что Европа не может возместить эту поддержку полностью", - приводит ABC слова источника. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
https://ria.ru/20250203/vybory-1996938616.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC

ABC: позиция США по Украине беспокоит Киев, для него эта политика — минное поле

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Позиция США по Украине очень беспокоит Киев, а политика президента США Дональда Трампа для Киева является "минным полем", сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.
«
"Ситуация "очень беспокоит" Киев... Трудно представить, что можно вернуть все назад. Руководство Украины пытается определить курс движения по минному полю, которое представляет собой второй срок Трампа", - говорится в сообщении телеканала.
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Кроме того, по словам источника, которые приводит телеканал, украинские власти пытаются сохранять баланс при взаимодействии с администрацией президента США, чтобы "не выглядеть невежливыми или неуважительными" по отношению к ней.
При этом, как подчеркивает источник, представители киевского режима чувствуют "беспокойство" при обсуждении с властями США тех или иных вопросов. "Они ощущают (беспокойство - ред.), поскольку известно, что они полагаются на поддержку США, известно, что Европа не может возместить эту поддержку полностью", - приводит ABC слова источника.
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
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