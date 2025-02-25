Захарова указала на странную деталь в заявлении Шмыгаля по Украине
Захарова указала на удачное совпадение долга Украины и суммы на восстановление
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Требуемая Украиной от Евросоюза денежная сумма на послевоенное восстановление страны совпадает с внешним долгом Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"Столько же, сколько уже должны — удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?" — написала она.
Ранее во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины в ближайшие десять лет потребуется 542 миллиарда долларов.
Телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, заявлял, что Киев и Вашингтон готовят отдельное соглашение о принципах работы фонда восстановления Украины.
Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного 24 февраля проекта двустороннего соглашения США и Украины. В документе говорится, что соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов.