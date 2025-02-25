https://ria.ru/20250225/ukraina-2001498728.html
Шмыгаль рассказал, сколько средств потребуется на восстановление Украины
Шмыгаль рассказал, сколько средств потребуется на восстановление Украины - РИА Новости, 25.02.2025
Шмыгаль рассказал, сколько средств потребуется на восстановление Украины
На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 542 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:03:00+03:00
2025-02-25T14:03:00+03:00
2025-02-25T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 542 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль. Накануне Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, по его словам, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет. "Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов. Это демонстрирует новый отчет Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей… Новые данные превышают предыдущую оценку на 38 миллиардов долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его мнению, восстановление должно стать "проектом глобального масштаба" и должно происходить уже сейчас. "Благодарен Всемирному банку за понимание срочности проектов восстановления. В частности, отчет уже сейчас определяет 348 приоритетных проектов на общую сумму 17 миллиардов долларов. Из них на 127 проектов мы уже частично или полностью имеем финансирование на 7 миллиардов долларов", - добавил Шмыгаль. Телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, заявлял, что Киев и Вашингтон готовят отдельное соглашение о принципах работы фонда восстановления Украины. Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного 24 февраля проекта двустороннего соглашения США и Украины. В документе говорится, что соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995264944.html
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украина, киев, европа, денис шмыгаль, всемирный банк, в мире
Украина, Киев, Европа, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, В мире
Шмыгаль рассказал, сколько средств потребуется на восстановление Украины
Премьер Шмыгаль: на восстановление Украины потребуется 542 млрд долларов