https://ria.ru/20250225/ukraina-2001409105.html

На Западе назвали худший сценарий для Украины

На Западе назвали худший сценарий для Украины - РИА Новости, 25.02.2025

На Западе назвали худший сценарий для Украины

На Западе считают, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:05:00+03:00

2025-02-25T09:05:00+03:00

2025-02-25T09:05:00+03:00

сша

украина

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селеста уолландер

владимир зеленский

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Западе считают, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших западных чиновников. "Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных администрацией (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена в последние месяцы, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе по крайней мере до середины года", - приводит издание слова бывшего помощника министра обороны США по международной безопасности Селесты Уолландер. Как заявил старший помощник Владимира Зеленского, чье имя не указывается в статье, прекращение военной помощи США - это худший сценарий, так как это будет означать, что Украине придется наращивать свое военное производство и больше рассчитывать на европейцев. При этом, по утверждению одного из западных чиновников, Киев в настоящее время производит или финансирует около 55% своей военной техники, тогда как США поставляют около 20%, а Европа - 25%. Однако, как отмечается в статье, некоторые поставки США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, будет фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе, так как Европа просто не производит достаточного количества - или в некоторых случаях вообще не производит такого рода вооружение. "Как только эти американские поставки закончатся, способность Украины наносить более дальние удары и защищать свои тыловые позиции пострадает", - приводит Wall Street Journal слова чиновников и аналитиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001384281.html

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999518708.html

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сша, украина, россия, селеста уолландер, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире