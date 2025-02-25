На Западе назвали худший сценарий для Украины
WSJ: Украина без помощи США сможет вести боевые действия только до лета
Военнослужащие Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Западе считают, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших западных чиновников.
"Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных администрацией (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена в последние месяцы, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе по крайней мере до середины года", - приводит издание слова бывшего помощника министра обороны США по международной безопасности Селесты Уолландер.
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Как заявил старший помощник Владимира Зеленского, чье имя не указывается в статье, прекращение военной помощи США - это худший сценарий, так как это будет означать, что Украине придется наращивать свое военное производство и больше рассчитывать на европейцев.
Однако, как отмечается в статье, некоторые поставки США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, будет фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе, так как Европа просто не производит достаточного количества - или в некоторых случаях вообще не производит такого рода вооружение.
"Как только эти американские поставки закончатся, способность Украины наносить более дальние удары и защищать свои тыловые позиции пострадает", - приводит Wall Street Journal слова чиновников и аналитиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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