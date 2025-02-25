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США вложили более $500 миллионов в создание прозападной Украины - РИА Новости, 25.02.2025
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04:55 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001395366.html
США вложили более $500 миллионов в создание прозападной Украины
США вложили более $500 миллионов в создание прозападной Украины - РИА Новости, 25.02.2025
США вложили более $500 миллионов в создание прозападной Украины
США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс, начиная с 2014 года, выяснило... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T04:55:00+03:00
2025-02-25T04:55:00+03:00
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виктор янукович
дональд трамп
илон маск
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс, начиная с 2014 года, выяснило РИА Новости, проанализировав публичные отчеты программы Агентства США по международному развитию (USAID). В последнем аудиторском отчете службы внутреннего контроля USAID, опубликованном в январе, сообщается, что агентство заключило два дополнительных контракта с международной компанией Chemonics International, расположенной в Вашингтоне, после эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. Как выяснило РИА Новости, стоимость этих контрактов, которые стали частью третьей и четвертой фаз инициативы по укреплению уверенности Украины (UCBI), составила 180,2 миллиона долларов и 252 миллиона долларов соответственно. Общая сумма, выделенная на первые два этапа программы UCBI, составила около 78,2 миллиона долларов, согласно информации на сайте USAspending.gov. Цель программы UCBI заключалась в "укреплении национального единства и поддержке реформ, направленных на евроатлантический курс Украины", как говорится в отчете. Таким образом, с 2014 года USAID направил около $510 миллионов на поддержку формирования на Украине прозападной идентичности. Компания Chemonics International, основанная в Вашингтоне, является одним из ведущих подрядчиков USAID для реализации глобальных проектов. Однако она не раз оказывалась в центре скандалов из-за сотрудничества с группой "Белые каски" в Сирии и работы с организациями, связанными с террористами в Афганистане. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве. После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID. Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое технологический миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".
https://ria.ru/20250224/usaid-2001195572.html
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украина, сша, виктор янукович, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, белые каски
Украина, США, Виктор Янукович, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Белые каски
США вложили более $500 миллионов в создание прозападной Украины

США вложили более $500 миллионов в формирование прозападной идентичности Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс, начиная с 2014 года, выяснило РИА Новости, проанализировав публичные отчеты программы Агентства США по международному развитию (USAID).
В последнем аудиторском отчете службы внутреннего контроля USAID, опубликованном в январе, сообщается, что агентство заключило два дополнительных контракта с международной компанией Chemonics International, расположенной в Вашингтоне, после эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года.
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Как выяснило РИА Новости, стоимость этих контрактов, которые стали частью третьей и четвертой фаз инициативы по укреплению уверенности Украины (UCBI), составила 180,2 миллиона долларов и 252 миллиона долларов соответственно. Общая сумма, выделенная на первые два этапа программы UCBI, составила около 78,2 миллиона долларов, согласно информации на сайте USAspending.gov.
Цель программы UCBI заключалась в "укреплении национального единства и поддержке реформ, направленных на евроатлантический курс Украины", как говорится в отчете. Таким образом, с 2014 года USAID направил около $510 миллионов на поддержку формирования на Украине прозападной идентичности.
Компания Chemonics International, основанная в Вашингтоне, является одним из ведущих подрядчиков USAID для реализации глобальных проектов. Однако она не раз оказывалась в центре скандалов из-за сотрудничества с группой "Белые каски" в Сирии и работы с организациями, связанными с террористами в Афганистане.
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После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.
Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое технологический миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".
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