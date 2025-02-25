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Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России - РИА Новости, 25.02.2025
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04:08 25.02.2025 (обновлено: 09:33 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html
Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России
Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России - РИА Новости, 25.02.2025
Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России
Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в... РИА Новости, 25.02.2025
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украина
сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса, с которым ознакомилось РИА Новости."Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом", — говорится в докладе "Запасы минеральных ресурсов Украины". В частности, на Украине до 2014 года располагались четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24 процента) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.Кроме того, в Запорожской области расположены предприятия по производству губчатого титана — до 2022 года они были крупнейшими на Украине. Наконец, на территориях, вошедших в состав России, оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.Как отмечается в докладе, Украина все еще обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, но экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, о которых идет речь в предполагаемой сделке между Киевом и Вашингтоном.Сделка по ресурсамВ начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Киев стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.По информации телеканала CNN, Белый дом сопротивляется включению в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Украины, поэтому его нет в окончательном варианте документа. Киев надеется, что гарантии безопасности можно будет обсудить на возможной будущей встрече Зеленского и Трампа, утверждает телеканал.На этом фоне и в Вашингтоне, и в Киеве выражают надежду подписать соглашение в ближайшее время.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что Москва была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах".
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украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России

Росконгресс: Украина потеряла наиболее рентабельные месторождения в 2022 году

© Getty Images / Pierre CromТерритория возле угольной шахты в ДНР
Территория возле угольной шахты в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Территория возле угольной шахты в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом", — говорится в докладе "Запасы минеральных ресурсов Украины".
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В частности, на Украине до 2014 года располагались четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24 процента) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.
Кроме того, в Запорожской области расположены предприятия по производству губчатого титана — до 2022 года они были крупнейшими на Украине. Наконец, на территориях, вошедших в состав России, оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.
Как отмечается в докладе, Украина все еще обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, но экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, о которых идет речь в предполагаемой сделке между Киевом и Вашингтоном.

Сделка по ресурсам

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Киев стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
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Вчера, 19:48
По информации телеканала CNN, Белый дом сопротивляется включению в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Украины, поэтому его нет в окончательном варианте документа. Киев надеется, что гарантии безопасности можно будет обсудить на возможной будущей встрече Зеленского и Трампа, утверждает телеканал.
На этом фоне и в Вашингтоне, и в Киеве выражают надежду подписать соглашение в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что Москва была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах".
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Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин
Вчера, 22:49
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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