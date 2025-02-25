Рейтинг@Mail.ru
Стоимость ресурсов Украины ниже $500 миллиардов, считают в "Росконгрессе" - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001387645.html
Стоимость ресурсов Украины ниже $500 миллиардов, считают в "Росконгрессе"
Стоимость ресурсов Украины ниже $500 миллиардов, считают в "Росконгрессе" - РИА Новости, 25.02.2025
Стоимость ресурсов Украины ниже $500 миллиардов, считают в "Росконгрессе"
Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, говорится в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:51:00+03:00
2025-02-25T00:51:00+03:00
экономика
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_0:316:3033:2022_1920x0_80_0_0_2872d7c53749e789af17ef4d313269ac.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Однако на прошлой неделе он сказал, что США обсуждают возможность получения от Украины не только редкоземельных металлов, но еще "нефти и всего, что смогут получить". Стоимость компенсаций, которые хочет получить Трамп от Украины за помощь США, составляет 500 миллиардов долларов. "Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже, чем сумма в 500 миллиардов долларов США, заявленная на переговорах с администрацией Белого дома", - сказано в докладе "Запасы минеральных ресурсов Украины". Аналитики напоминают, что общая стоимость доступных запасов никогда не была адекватно оценена, а геологическая информация о ресурсной базе Украины в основном базируется на данных советского периода, когда проводилась систематическая разведка месторождений. После распада СССР геологоразведочные работы в стране проводились спорадически из-за хронического недофинансирования. Затрудняют использование минеральных руд в механизме компенсации текущая рыночная ситуация на мировом рынке и техническое состояние ресурсной базы Украины, добавляют в "Росконгрессе". Падение цен на литий, развитие альтернативных технологий аккумуляторов, снижающих потребность в кобальте, и сложности с разработкой углеводородов в Карпатском предгорье существенно ограничивают потенциальную ценность украинских ресурсов, поясняют они. Таким образом, озвученные условия соглашения Украины и США создает ситуацию, при которой полное погашение заявленных компенсаций становится маловероятным в обозримом будущем. "Предварительные экономические оценки не подтверждают заявления о потенциальной высокой стоимости украинских ресурсов. Годовой объем мирового производства редкоземельных элементов оценивается приблизительно в 15 миллиардов долларов, что эквивалентно стоимости лишь двух дней мировой добычи нефти. Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20% мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около трех миллиардов долларов в год", - заключили эксперты. Ранее РИА Новости сообщало, что территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001357141.html
https://ria.ru/20250223/ssha-2001163846.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000449339.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_186:0:2882:2022_1920x0_80_0_0_2fa21de2479ddc6f16df34c57166ca08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, сша, дональд трамп
Экономика, Украина, США, Дональд Трамп
Стоимость ресурсов Украины ниже $500 миллиардов, считают в "Росконгрессе"

"Росконгресс": стоимость ресурсов Украины значительно ниже $500 миллиардов

© AP Photo / Efrem LukatskyИльменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Однако на прошлой неделе он сказал, что США обсуждают возможность получения от Украины не только редкоземельных металлов, но еще "нефти и всего, что смогут получить". Стоимость компенсаций, которые хочет получить Трамп от Украины за помощь США, составляет 500 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам
Вчера, 20:22
"Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже, чем сумма в 500 миллиардов долларов США, заявленная на переговорах с администрацией Белого дома", - сказано в докладе "Запасы минеральных ресурсов Украины".
Аналитики напоминают, что общая стоимость доступных запасов никогда не была адекватно оценена, а геологическая информация о ресурсной базе Украины в основном базируется на данных советского периода, когда проводилась систематическая разведка месторождений. После распада СССР геологоразведочные работы в стране проводились спорадически из-за хронического недофинансирования.
Затрудняют использование минеральных руд в механизме компенсации текущая рыночная ситуация на мировом рынке и техническое состояние ресурсной базы Украины, добавляют в "Росконгрессе". Падение цен на литий, развитие альтернативных технологий аккумуляторов, снижающих потребность в кобальте, и сложности с разработкой углеводородов в Карпатском предгорье существенно ограничивают потенциальную ценность украинских ресурсов, поясняют они.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной
23 февраля, 20:26
Таким образом, озвученные условия соглашения Украины и США создает ситуацию, при которой полное погашение заявленных компенсаций становится маловероятным в обозримом будущем.
"Предварительные экономические оценки не подтверждают заявления о потенциальной высокой стоимости украинских ресурсов. Годовой объем мирового производства редкоземельных элементов оценивается приблизительно в 15 миллиардов долларов, что эквивалентно стоимости лишь двух дней мировой добычи нефти. Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20% мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около трех миллиардов долларов в год", - заключили эксперты.
Ранее РИА Новости сообщало, что территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам
20 февраля, 05:43
 
ЭкономикаУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала