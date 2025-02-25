https://ria.ru/20250225/ugol-2001401688.html

В РСПП рассказали, что может решить проблему дефицита кадров в добыче угля

В РСПП рассказали, что может решить проблему дефицита кадров в добыче угля - РИА Новости, 25.02.2025

В РСПП рассказали, что может решить проблему дефицита кадров в добыче угля

Допуск женщин к работе на угольных предприятиях позволит решить ближе к концу этого года проблему дефицита рабочих рук в отрасли, который сейчас в среднем... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:29:00+03:00

2025-02-25T07:29:00+03:00

2025-02-25T08:56:00+03:00

российский союз промышленников и предпринимателей

полиметалл

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Допуск женщин к работе на угольных предприятиях позволит решить ближе к концу этого года проблему дефицита рабочих рук в отрасли, который сейчас в среднем составляет 15-20%, сообщил РИА Новости представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С 17 февраля вступили в силу очередные сокращения в перечне чисто мужских профессий, которые из-за особых условий труда были недоступны для женщин. Теперь дамы смогут управлять экскаваторами и бульдозерами, работать на шахтах и рудниках. "Средний дефицит кадров на предприятиях угольной промышленности находится в диапазоне от 10% до 15% списочного состава. При этом заполнить эти вакансии, даже при условии, что заработная плата в угольных компаниях на 30-60% превышает средние региональные показатели, не удается", - сказали в РСПП. Там пояснили, что это связано со многими причинами. Так, многие шахтеры, выполняя свой гражданский долг, ушли на СВО защищать территориальную целостность и суверенитет страны, а угольные предприятия традиционно расположены в моногородах, где все так или иначе работают на угольную промышленность. "Ездить на работу из другого города можно только вахтовым методом, что резко сужает возможности для найма рабочей силы. Попытки привлечь иностранных специалистов столкнулись с низким уровнем их квалификации с одной стороны и ростом социальной напряженности с другой", - пояснили в РСПП. "В этих условиях допуск женщин к работам на предприятиях угольной промышленности позволяет решить проблему дефицита рабочих рук без каких-либо негативных социальных последствий и по факту является единственным эффективным ресурсом закрытия дефицита рабочих рук в моногородах", - полагает представитель. "Нужно учитывать, что допуск к работе в угольной промышленности требует обучения, которое длится от 6 до 12 месяцев, а это значит, что первые результаты принятого решения угольная отрасль сможет оценить ближе к концу 2025 года. При этом все понимают, что принятое решение - большой и важный шаг вперед на пути повышения устойчивости российской экономики к внешним вызовам", - добавил он. Мнение бизнесаКак сообщила РИА Новости директор департамента подбора и развития персонала золотодобывающего "Полюса" Наталья Касымова, компания участвовала в обсуждении этой инициативы на стадии законопроекта. "Сегодняшние реалии и технический прогресс позволяют забыть о делении профессий на мужские и женские", - отметила она. Перечень чисто мужских профессий был сокращен таким образом, чтобы снятие ограничений не нанесло вреда женскому здоровью, отметил представитель РСПП. Учитывая, что современная техника сильно лучше той, что была 30 лет назад, "Полюс" предоставляет женщинам возможность трудиться и зарабатывать намного больше, чем, например, в сфере услуг, пояснила Касымова. "Мы предоставляем равные возможности для работы всем кандидатам и будем рады видеть женщин в числе претендентов на эти профессии. Также готовы обучать соискателей без опыта в собственных учебных центрах", - добавили в "Полиметалле". Золотодобывающий "Полиметалл" считает, что машинист экскаватора вполне доступная для женщин профессия. "Постоянное совершенствование техники расширяет спектр возможностей для женщин в горной промышленности. Управление большегрузным самосвалом теперь не сложнее, чем обычным автомобилем. Системы безопасности, помощи водителю, комфорт в кабине в них на самом высоком уровне", - сказал РИА Новости замгендиректора по персоналу золотодобывающей компании "Полиметалла" Дмитрий Разумов. В "Северстали" женщины работали всегда, несмотря на то, что металлургия исторически мужская отрасль. "Сейчас в "Северстали" расширяют воронку вакансий за счет привлечения новых аудиторий сотрудников. В 2023 году в прокатном производстве ЧерМК увеличили список профессий, на которые мы готовы нанимать женщин, на 126 позиций. Это профессии, где женский труд допустим, так как нет ограничений по специальной оценке условий труда, просто так сложилось, что традиционно эти должности занимали мужчины", - отметили в компании, добавив, что всем предоставляют обязательное бесплатное обучение от 2 до 5 месяцев. А в холдинге "Селигдар" не наблюдают ярко выраженного спроса среди женщин на мужские профессии. "На отдельных производственных участках у нас есть примеры, где женщины работают на так называемых мужских профессиях. Например, в оловянном дивизионе на предприятиях ПАО "Русолово" женщины работают маркшейдерами и геологами на подземных работах – в рудниках. ... Учитывая более высокий уровень оплаты труда, чем в среднем по регионам нашего присутствия, и действующую комплексную программу нематериальной мотивации сотрудников, в холдинге нет дефицита по этим специальностям", - отметили в компании.

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https://ria.ru/20250218/kompanii-1999956085.html

https://ria.ru/20241226/kadry-1991395713.html

https://ria.ru/20250225/professii-2001398595.html

https://ria.ru/20250224/inzhener-2001190793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, полиметалл