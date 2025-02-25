https://ria.ru/20250225/udar-2001473794.html

ВС России ударили по украинским военным аэродромам

ВС России ударили по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 25.02.2025

ВС России ударили по украинским военным аэродромам

Вооруженные силы нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты", — рассказали в ведомстве.Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили места производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина