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ВС России ударили по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 25.02.2025 (обновлено: 12:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/udar-2001473794.html
ВС России ударили по украинским военным аэродромам
ВС России ударили по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 25.02.2025
ВС России ударили по украинским военным аэродромам
Вооруженные силы нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:20:00+03:00
2025-02-25T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны.&quot;Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили места производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250225/evropa-2001435569.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России ударили по украинским военным аэродромам

ВС России высокоточным оружием нанесли удар по украинским военным аэродромам

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны.
«

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты", — рассказали в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили места производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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