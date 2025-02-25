Удар по наемникам пытались выставить как обстрел детсада, заявил беженец
Беженец Морковин: удар по наемникам пытались выдать за обстрел детсада
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Житель Часового Яра в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские журналисты пытались выдать российский удар по наемникам за обстрел действующего детского сада.
"Там (в здании бывшего детсада - ред.) жили англичане, они менялись, ну и, соответственно, были российские прилеты по этому садику. Приезжала городская администрация в лице Применко, и я видел, как они снимали красивое кино. Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наемники ударили по детскому учреждению. А за кадром сзади стояли канадские военные, детского учреждения там уже давно не было. Жили украинские военные - и в садике они жили на первом этаже, и за садиком был овощной подвал, они жили там тоже", - поделился житель города Павел Морковин.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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