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Удар по наемникам пытались выставить как обстрел детсада, заявил беженец - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 25.02.2025 (обновлено: 04:19 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html
Удар по наемникам пытались выставить как обстрел детсада, заявил беженец
Удар по наемникам пытались выставить как обстрел детсада, заявил беженец - РИА Новости, 25.02.2025
Удар по наемникам пытались выставить как обстрел детсада, заявил беженец
Житель Часового Яра в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские журналисты пытались выдать российский удар по наемникам за обстрел действующего детского сада. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:48:00+03:00
2025-02-25T04:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
артемовск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Житель Часового Яра в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские журналисты пытались выдать российский удар по наемникам за обстрел действующего детского сада. "Там (в здании бывшего детсада - ред.) жили англичане, они менялись, ну и, соответственно, были российские прилеты по этому садику. Приезжала городская администрация в лице Применко, и я видел, как они снимали красивое кино. Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наемники ударили по детскому учреждению. А за кадром сзади стояли канадские военные, детского учреждения там уже давно не было. Жили украинские военные - и в садике они жили на первом этаже, и за садиком был овощной подвал, они жили там тоже", - поделился житель города Павел Морковин. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250220/politolog-2000451867.html
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донбасс, часов яр, артемовск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Артемовск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Удар по наемникам пытались выставить как обстрел детсада, заявил беженец

Беженец Морковин: удар по наемникам пытались выдать за обстрел детсада

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Житель Часового Яра в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские журналисты пытались выдать российский удар по наемникам за обстрел действующего детского сада.
"Там (в здании бывшего детсада - ред.) жили англичане, они менялись, ну и, соответственно, были российские прилеты по этому садику. Приезжала городская администрация в лице Применко, и я видел, как они снимали красивое кино. Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наемники ударили по детскому учреждению. А за кадром сзади стояли канадские военные, детского учреждения там уже давно не было. Жили украинские военные - и в садике они жили на первом этаже, и за садиком был овощной подвал, они жили там тоже", - поделился житель города Павел Морковин.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЧасов ЯрАртемовскДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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