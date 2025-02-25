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Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах - РИА Новости, 25.02.2025
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15:36 25.02.2025 (обновлено: 15:47 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/tusk-2001524199.html
Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах
Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах - РИА Новости, 25.02.2025
Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах
Премьер-министр Польши Дональд Туск травмировался, катаясь на горных лыжах, сообщил сам глава правительства на платформе Х. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:36:00+03:00
2025-02-25T15:47:00+03:00
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск травмировался, катаясь на горных лыжах, сообщил сам глава правительства на платформе Х. Он разместил видеозапись, где стоит, опираясь на два костыля. На левой ноге у премьера ортез. "Это должны были быть выходные мечты. Я планировал их за полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне сказали: "Покажи, дедушка, как ты катаешься". Ну я и показал", - сказал Туск. Он уточнил, что несколько дней должен будет ходить на костылях, приостанавливать работу при этом он не намерен. "Несколько ближайших дней эти приспособления будут со мной – эти костыли и ортез. Но во время работы. Я, конечно, не пойду на больничный", - сказал премьер. Он посоветовал любителям горнолыжного спорта быть осторожнее и внимательно следить за своим оборудованием. "Будьте внимательными на склоне, сезон еще продолжается. Разогревайтесь, хотя я знаю, что никто этого не любит. Проверяйте лыжи. Моя не отстегнулась, и это результат моей невнимательности", - сказал Туск.
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польша, дональд туск, в мире
Польша, Дональд Туск, В мире
Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах

Премьер Польши Туск получил травму, катаясь с внуками на горных лыжах

© Дональд ТускДональд Туск сломал ногу
Дональд Туск сломал ногу - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Дональд Туск
Дональд Туск сломал ногу. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск травмировался, катаясь на горных лыжах, сообщил сам глава правительства на платформе Х.
Он разместил видеозапись, где стоит, опираясь на два костыля. На левой ноге у премьера ортез.
«
"Это должны были быть выходные мечты. Я планировал их за полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне сказали: "Покажи, дедушка, как ты катаешься". Ну я и показал", - сказал Туск.
Он уточнил, что несколько дней должен будет ходить на костылях, приостанавливать работу при этом он не намерен. "Несколько ближайших дней эти приспособления будут со мной – эти костыли и ортез. Но во время работы. Я, конечно, не пойду на больничный", - сказал премьер.
Он посоветовал любителям горнолыжного спорта быть осторожнее и внимательно следить за своим оборудованием. "Будьте внимательными на склоне, сезон еще продолжается. Разогревайтесь, хотя я знаю, что никто этого не любит. Проверяйте лыжи. Моя не отстегнулась, и это результат моей невнимательности", - сказал Туск.
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