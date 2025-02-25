https://ria.ru/20250225/trevoga-2001400447.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:02:00+03:00
2025-02-25T07:02:00+03:00
2025-02-25T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По информации ресурса, тревога объявлена примерно с 06.53 мск. Позднее издание "Общественное. Новости" сообщило о взрыве недалеко от Черкасс.Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Сумах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу