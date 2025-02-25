https://ria.ru/20250225/tramp-2001563723.html

Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs

Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 25.02.2025

Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs

Президент США Дональд Трамп не будет пытаться оказывать давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, как это делали его предшественники, атмосфера РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:25:00+03:00

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2025-02-25T18:25:00+03:00

россия

сша

китай

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джо байден

барак обама

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет пытаться оказывать давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, как это делали его предшественники, атмосфера между странами станет менее враждебной, откроется больше возможностей для договоренностей, пишет американский журнал Foreign Affairs. В статье подчеркивается, что Трамп полностью отвергает политику "демократизации", которая была характерна для экс-президентов США Джо Байдена, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. "При Трампе эта напряженность исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов", — говорится в материале журнала. По мнению авторов статьи, ранее РФ и КНР могли воспринимать внешнее давление США как попытку вмешательства в их внутреннюю политику. В статье также уточняется, что, хотя источники напряженности между странами сохраняются, атмосфера в отношениях может стать менее враждебной, а дипломатические контакты — более активными. "Даже если сохраняются источники напряженности, общая атмосфера станет менее накаленной, и могут появиться больше дипломатических обменов, больше уступок по мелким вопросам и большая открытость к переговорам и мерам по укреплению доверия", — пишет Foreign Affairs. Издание отмечает, что новый подход может открыть больше возможностей для точечных договоренностей между США, Россией и Китаем, в том числе по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.

https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html

https://ria.ru/20250116/otnosheniya-1993941696.html

https://ria.ru/20250225/tramp-2001351539.html

россия

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, китай, дональд трамп, джо байден, барак обама