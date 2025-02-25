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Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 25.02.2025
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18:25 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/tramp-2001563723.html
Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs
Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs
Президент США Дональд Трамп не будет пытаться оказывать давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, как это делали его предшественники, атмосфера РИА Новости, 25.02.2025
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2025-02-25T18:25:00+03:00
россия
сша
китай
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет пытаться оказывать давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, как это делали его предшественники, атмосфера между странами станет менее враждебной, откроется больше возможностей для договоренностей, пишет американский журнал Foreign Affairs. В статье подчеркивается, что Трамп полностью отвергает политику "демократизации", которая была характерна для экс-президентов США Джо Байдена, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. "При Трампе эта напряженность исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов", — говорится в материале журнала. По мнению авторов статьи, ранее РФ и КНР могли воспринимать внешнее давление США как попытку вмешательства в их внутреннюю политику. В статье также уточняется, что, хотя источники напряженности между странами сохраняются, атмосфера в отношениях может стать менее враждебной, а дипломатические контакты — более активными. "Даже если сохраняются источники напряженности, общая атмосфера станет менее накаленной, и могут появиться больше дипломатических обменов, больше уступок по мелким вопросам и большая открытость к переговорам и мерам по укреплению доверия", — пишет Foreign Affairs. Издание отмечает, что новый подход может открыть больше возможностей для точечных договоренностей между США, Россией и Китаем, в том числе по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html
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россия, сша, китай, дональд трамп, джо байден, барак обама
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама
Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай, пишет Foreign Affairs

Foreign Affairs: Трамп не будет давить на РФ и КНР, атмосфера диалога улучшится

© РИА Новости / Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет пытаться оказывать давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, как это делали его предшественники, атмосфера между странами станет менее враждебной, откроется больше возможностей для договоренностей, пишет американский журнал Foreign Affairs.
В статье подчеркивается, что Трамп полностью отвергает политику "демократизации", которая была характерна для экс-президентов США Джо Байдена, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.
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"При Трампе эта напряженность исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов", — говорится в материале журнала.
По мнению авторов статьи, ранее РФ и КНР могли воспринимать внешнее давление США как попытку вмешательства в их внутреннюю политику. В статье также уточняется, что, хотя источники напряженности между странами сохраняются, атмосфера в отношениях может стать менее враждебной, а дипломатические контакты — более активными.
"Даже если сохраняются источники напряженности, общая атмосфера станет менее накаленной, и могут появиться больше дипломатических обменов, больше уступок по мелким вопросам и большая открытость к переговорам и мерам по укреплению доверия", — пишет Foreign Affairs.
Издание отмечает, что новый подход может открыть больше возможностей для точечных договоренностей между США, Россией и Китаем, в том числе по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями.
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
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