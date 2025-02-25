Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 25.02.2025 (обновлено: 15:43 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/tramp-2001400605.html
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах помощи Штатов в восстановлении Украины заявил, что считает такую формулировку странной, ведь... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:04:00+03:00
2025-02-25T15:43:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415395_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_256a824b9964a4cd0f00833ca8a743a2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах помощи Штатов в восстановлении Украины заявил, что считает такую формулировку странной, ведь Вашингтон уже потратил на Киев сотни миллиардов долларов."Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на 350 миллиардов долларов, думаю, это довольно значительно", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001057515.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415395_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_e153f50aaca6adad415de02e14353244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины

Трамп назвал странной постановку вопроса о помощи США в восстановлении Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 февраля 2025 года
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 февраля 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах помощи Штатов в восстановлении Украины заявил, что считает такую формулировку странной, ведь Вашингтон уже потратил на Киев сотни миллиардов долларов.
"Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на 350 миллиардов долларов, думаю, это довольно значительно", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Украина может расплатиться с США чем угодно помимо металлов, заявил Трамп
22 февраля, 23:47
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала