https://ria.ru/20250225/tramp-2001400605.html
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах помощи Штатов в восстановлении Украины заявил, что считает такую формулировку странной, ведь... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:04:00+03:00
2025-02-25T07:04:00+03:00
2025-02-25T15:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах помощи Штатов в восстановлении Украины заявил, что считает такую формулировку странной, ведь Вашингтон уже потратил на Киев сотни миллиардов долларов."Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на 350 миллиардов долларов, думаю, это довольно значительно", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины
Трамп назвал странной постановку вопроса о помощи США в восстановлении Украины