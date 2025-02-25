https://ria.ru/20250225/tramp-2001293207.html

Российская разведка теряет главного соперника

Российская разведка теряет главного соперника - РИА Новости, 25.02.2025

Российская разведка теряет главного соперника

Сотрудники ЦРУ, а это ориентировочно 22 тысячи человек, получили специфически оформленные письма, в которых им предлагалось или продолжать ходить на работу без... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:00:00+03:00

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2025-02-25T11:57:00+03:00

аналитика

в мире

сша

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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Сотрудники ЦРУ, а это ориентировочно 22 тысячи человек, получили специфически оформленные письма, в которых им предлагалось или продолжать ходить на работу без гарантии сохранения рабочего места или согласиться на так называемую отложенную отставку: сохранение зарплаты и преференций до 30 сентября. После этой даты увольнение оформляется "по собственному желанию". На работу можно все это время не ходить. Борьба Трампа с "глубинным государством" резко ускорилась после того, как конгресс все-таки утвердил Джона Рэтклиффа директором ЦРУ, а Тулси Габбард — начальником Национальной разведки. Но удастся ли Трампу развалить крупнейшую разведку в мире? Очень сомнительно.Ничего нового с отложенным увольнением Трамп не придумал. Это стандартная процедура, а образец "письма счастья" висит на сайте кадровой службы США. Оно имеет пометку Fork in the Road ("развилка на дороге"), и в него зашит код, отслеживающий возможную дальнейшую пересылку. Это средство от утечек. И действительно: до сих пор оригинал письма нигде не всплыл. И это в Вашингтоне, где утечки важных документов в прессу — обыденность. Нет и четких данных о том, персонифицированы ли эти письма или все придумал ИИ, неизвестна и коллективная реакция сотрудников ЦРУ.Как технически будет оформляться отложенное увольнение — сложный вопрос. Многие сотрудники имеют доступ к секретным материалам, что сильно осложняет процедуру их увольнения. При этом ходят слухи, что Трамп изначально не предполагал применять процедуру отложенного увольнения для всех сразу сотрудников ЦРУ, однако на этом якобы настоял новый шериф — Джон Рэтклифф. У него с ЦРУ личные счеты, но все-таки все рассчитывали, что будут уволены только те сотрудники, кто открыто нелоялен Трампу или участвовал в его травле во время первой предвыборной кампании. Возможно, Рэтклифф копировал действия Илона Маска при разгоне сети Twitter (ныне — X), но многие считают, что такая жесткость — уже перебор. Все-таки увольнение 22 тысяч сотрудников ЦРУ почти наверняка создаст угрозу национальной безопасности, что можно будет трактовать не в пользу Трампа. В том числе юридически.Создается впечатление, что борьба Трампа с "глубинным государством" идет без четкого плана. Общая цель понятна: развалить или переформатировать те институты власти, которые более всего задействованы в работе этого "глубинного государства", но тактика и методы изобретаются на ходу.В ЦРУ такое уже однажды проходили. В 1970-х годах по следам Уотергейтского скандала так называемая комиссия сенатора Черча долго занималась реформированием этой спецслужбы, но серьезных успехов не добилась. Максимум, что получилось: Центральному разведывательному управлению было законодательно запрещено осуществлять операции на территории США. Ни структура, ни численность ЦРУ от расследования комиссии Черча не пострадали. А финансирование только выросло.Почти наверняка можно предположить, что и сейчас Трампу и Маску не удастся ликвидировать ЦРУ как институт власти. Им обязательно объяснят, что разведка не только дорогостоящая игрушка, но еще и важный атрибут имиджа любого уважающего себя государства. Возможный вариант развития событий: выделение из ЦРУ нескольких отдельных агентств или же резкое сокращение тех составных частей оперативного управления, которые занимаются именно политической разведкой. С точки зрения Трампа и его людей типа Рэтклиффа, разведка должна заниматься только основными вызовами, стоящими перед США, в первую очередь наркокартелями. Даже международный терроризм относится к компетенции ФБР. А стратегическая разведка в версии Трампа это действительно не более чем дорогостоящая игрушка.Хозяин Белого дома действительно разочаровался в политической разведке в первое свое президентство. Он изначально недолюбливал шпионов, а потом и вовсе стал считать, что его постоянно обманывают или подсовывают отфильтрованную информацию. В таком контексте возможен еще один вариант реформирования ЦРУ: ликвидация именно аналитического департамента.Люди типа Трампа привыкли делать выводы из информации сами, и деятельность аналитиков ЦРУ для них просто лишний промежуточный этап. Так, например, Сталин изначально предпочитал читать исходники донесений зарубежных сотрудников советской разведки и сам же их красным карандашом комментировал, что часто приводило к непредсказуемым последствиям. Павлу Фитину, тогдашнему руководителю внешней разведки СССР, стоило большого труда "пробить" судьбоносное решение о создании аналитического отдела в советской разведке, что создало новые возможности. При правильном использовании аналитики разведки могут на месте сложить разноплановую информацию в цельное полотно событий.Трамп же полагает, что такие доклады просто фальсифицируются в интересах "глубинного государства". Трудно сказать, насколько это правда, но прецеденты действительно были. Как и ситуации широкого использования данных непроверенного или не заслуживающего доверия источника. Например, как в случаях с обоими вторжениями в Ирак и так называемым оружием массового поражения Саддама Хусейна.Хотя механика отложенного увольнения специально придумана для того, чтобы не останавливать деятельность реформируемого ведомства, на деле все это приводит к дезорганизации работы и падению нравов. Любая разведка опирается на историческую традицию, даже если ее древность сомнительна. Этот институт сам по себе глубоко традиционен и не терпит переформатирования. И если оперативную деятельность еще можно как-то восстановить после массовых чисток (главный пример — возобновление работы советской разведки при Фитине после чисток 1937-38 годов), то восстановить идеологическую составляющую очень сложно. Например, далеко не все разведки бывших социалистических стран Европы смогли найти себя после 1990-91 годов. И не только из-за люстраций и открытия архивов. Просто если польскую или венгерскую национальную идею легко придумать и на ее благо трудиться, то крупная и хорошо подготовленная разведслужба Чехословацкой Социалистической Республики просто ушла в небытие.ЦРУ ждут очень тяжелые времена. Задний ход Трамп и его команда включать не будут, могут только смягчить тон или попытаться минимизировать последствия. Но, похоже, уже к осени мы увидим новый, урезанный вариант американской разведки либо несколько разрозненных агентств. В любом случае это будет очень интересное кино про шпионов, попкорна нам всем потребуется много.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996448294.html

https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html

https://ria.ru/20250117/utechka-1994308469.html

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аналитика, в мире, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)