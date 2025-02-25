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Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 25.02.2025
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:52:00+03:00
2025-02-25T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messanger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.Ранее во вторник этот же суд оштрафовал мессенджер на 3,5 миллиона рублей за отказ предоставить отчет в Роскомнадзор.
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telegram, происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Telegram, Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент