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Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 25.02.2025
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17:52 25.02.2025 (обновлено: 18:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/telegram-2001557016.html
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 25.02.2025
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.02.2025
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telegram
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messanger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.Ранее во вторник этот же суд оштрафовал мессенджер на 3,5 миллиона рублей за отказ предоставить отчет в Роскомнадзор.
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telegram, происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Telegram, Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messanger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.
Ранее во вторник этот же суд оштрафовал мессенджер на 3,5 миллиона рублей за отказ предоставить отчет в Роскомнадзор.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
6 февраля, 11:03
 
TelegramПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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