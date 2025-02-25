https://ria.ru/20250225/tbilisi-2001590674.html

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 25.02.2025

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста

Очередная акция с требованием назначения новых парламентских выборов проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:36:00+03:00

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грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Очередная акция с требованием назначения новых парламентских выборов проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В течение вечера в разных частях столицы прошли протестные шествия, позже активисты собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Проспект на данный момент перекрыт для автомобильного движения, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции. К участникам акции присоединилась бывший президент Саломе Зурабишвили. По данным грузинских телекомпаний, протесты проходят и в других крупных городах страны. Демонстранты требуют также освобождения лиц, задержанных в ходе митингов. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

https://ria.ru/20250223/kobakhidze-2001142002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, тбилиси