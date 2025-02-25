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В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 25.02.2025
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21:36 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/tbilisi-2001590674.html
В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста
В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 25.02.2025
В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста
Очередная акция с требованием назначения новых парламентских выборов проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:36:00+03:00
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в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Очередная акция с требованием назначения новых парламентских выборов проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В течение вечера в разных частях столицы прошли протестные шествия, позже активисты собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Проспект на данный момент перекрыт для автомобильного движения, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции. К участникам акции присоединилась бывший президент Саломе Зурабишвили. По данным грузинских телекомпаний, протесты проходят и в других крупных городах страны. Демонстранты требуют также освобождения лиц, задержанных в ходе митингов. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, тбилиси
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси
В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста

В центре Тбилиси проходит акция с требованием новых парламентских выборов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Очередная акция с требованием назначения новых парламентских выборов проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В течение вечера в разных частях столицы прошли протестные шествия, позже активисты собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Проспект на данный момент перекрыт для автомобильного движения, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции. К участникам акции присоединилась бывший президент Саломе Зурабишвили.
По данным грузинских телекомпаний, протесты проходят и в других крупных городах страны. Демонстранты требуют также освобождения лиц, задержанных в ходе митингов.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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