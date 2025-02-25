В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста
В центре Тбилиси проходит акция с требованием новых парламентских выборов
Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Очередная акция с требованием назначения новых парламентских выборов проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В течение вечера в разных частях столицы прошли протестные шествия, позже активисты собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Проспект на данный момент перекрыт для автомобильного движения, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции. К участникам акции присоединилась бывший президент Саломе Зурабишвили.
По данным грузинских телекомпаний, протесты проходят и в других крупных городах страны. Демонстранты требуют также освобождения лиц, задержанных в ходе митингов.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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