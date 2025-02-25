https://ria.ru/20250225/tailand-2001556609.html

На Пхукете умер российский турист

На Пхукете умер российский турист - РИА Новости, 25.02.2025

На Пхукете умер российский турист

Житель Москвы по имени Роман, приехавший на отдых на таиландский Пхукет вместе с гражданской женой, умер в гостиничном номере после трех дней употребления... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:51:00+03:00

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москва

пхукет (остров)

таиланд

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БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Москвы по имени Роман, приехавший на отдых на таиландский Пхукет вместе с гражданской женой, умер в гостиничном номере после трех дней употребления алкоголя, сообщает русскоязычный паблик "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях, известный тем, что его участники стараются помочь россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде. В паблик обратилась возлюбленная Романа после того, как утром, на четвертый день отдыха, нашла тело мужа в ванной. "Ни с того, ни с сего почувствовал себя плохо. Со слов жены, был аж серый", - сообщила администратор паблика, излагая телефонный разговор с сожительницей Романа, в котором она рассказала о его последнем дне. По словам женщины, в первые дни отдыха она ходила на море и ездила на экскурсии, Роман при этом отказывался к ней присоединиться и проводил все свое время в гостиничном номере, иногда выходя в ближайший магазин за спиртным. Вечером третьего дня отдыха мужчине стало плохо, но на предложение сожительницы обратиться к врачу он заявил, что таиландская медицина – это "развод на деньги". Из-за состояния Романа пара заснула только под утро, а через час женщина, не обнаружив его рядом и осмотрев номер и балкон, открыла дверь ванной и увидела на полу умершего гражданского супруга, говорится в сообщении паблика. У Романа и его сожительницы не было медицинской страховки, которую, по словам женщины, он также считал "разводом на деньги". Как пишет администратор паблика, из-за того, что денег, оставшихся у женщины, не хватило, недостающие средства на кремацию и оформление в таиландских инстанциях документов погибшего прислали из России его друзья.

https://ria.ru/20250221/tailand-2000913318.html

https://ria.ru/20240824/phuket-1968219631.html

москва

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, пхукет (остров), таиланд