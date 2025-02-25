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На Пхукете умер российский турист - РИА Новости, 25.02.2025
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17:51 25.02.2025 (обновлено: 18:24 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/tailand-2001556609.html
На Пхукете умер российский турист
На Пхукете умер российский турист - РИА Новости, 25.02.2025
На Пхукете умер российский турист
Житель Москвы по имени Роман, приехавший на отдых на таиландский Пхукет вместе с гражданской женой, умер в гостиничном номере после трех дней употребления... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:51:00+03:00
2025-02-25T18:24:00+03:00
москва
пхукет (остров)
таиланд
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БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Москвы по имени Роман, приехавший на отдых на таиландский Пхукет вместе с гражданской женой, умер в гостиничном номере после трех дней употребления алкоголя, сообщает русскоязычный паблик "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях, известный тем, что его участники стараются помочь россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде. В паблик обратилась возлюбленная Романа после того, как утром, на четвертый день отдыха, нашла тело мужа в ванной. "Ни с того, ни с сего почувствовал себя плохо. Со слов жены, был аж серый", - сообщила администратор паблика, излагая телефонный разговор с сожительницей Романа, в котором она рассказала о его последнем дне. По словам женщины, в первые дни отдыха она ходила на море и ездила на экскурсии, Роман при этом отказывался к ней присоединиться и проводил все свое время в гостиничном номере, иногда выходя в ближайший магазин за спиртным. Вечером третьего дня отдыха мужчине стало плохо, но на предложение сожительницы обратиться к врачу он заявил, что таиландская медицина – это "развод на деньги". Из-за состояния Романа пара заснула только под утро, а через час женщина, не обнаружив его рядом и осмотрев номер и балкон, открыла дверь ванной и увидела на полу умершего гражданского супруга, говорится в сообщении паблика. У Романа и его сожительницы не было медицинской страховки, которую, по словам женщины, он также считал "разводом на деньги". Как пишет администратор паблика, из-за того, что денег, оставшихся у женщины, не хватило, недостающие средства на кремацию и оформление в таиландских инстанциях документов погибшего прислали из России его друзья.
https://ria.ru/20250221/tailand-2000913318.html
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москва
пхукет (остров)
таиланд
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москва, пхукет (остров), таиланд
Москва, Пхукет (остров), Таиланд
На Пхукете умер российский турист

Российский турист умер на Пхукете после трехдневного запоя

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Москвы по имени Роман, приехавший на отдых на таиландский Пхукет вместе с гражданской женой, умер в гостиничном номере после трех дней употребления алкоголя, сообщает русскоязычный паблик "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях, известный тем, что его участники стараются помочь россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде.
В паблик обратилась возлюбленная Романа после того, как утром, на четвертый день отдыха, нашла тело мужа в ванной.
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Российские волонтеры нашли пропавшего в Таиланде россиянина
21 февраля, 20:58
"Ни с того, ни с сего почувствовал себя плохо. Со слов жены, был аж серый", - сообщила администратор паблика, излагая телефонный разговор с сожительницей Романа, в котором она рассказала о его последнем дне.
По словам женщины, в первые дни отдыха она ходила на море и ездила на экскурсии, Роман при этом отказывался к ней присоединиться и проводил все свое время в гостиничном номере, иногда выходя в ближайший магазин за спиртным. Вечером третьего дня отдыха мужчине стало плохо, но на предложение сожительницы обратиться к врачу он заявил, что таиландская медицина – это "развод на деньги". Из-за состояния Романа пара заснула только под утро, а через час женщина, не обнаружив его рядом и осмотрев номер и балкон, открыла дверь ванной и увидела на полу умершего гражданского супруга, говорится в сообщении паблика.
У Романа и его сожительницы не было медицинской страховки, которую, по словам женщины, он также считал "разводом на деньги". Как пишет администратор паблика, из-за того, что денег, оставшихся у женщины, не хватило, недостающие средства на кремацию и оформление в таиландских инстанциях документов погибшего прислали из России его друзья.
Здание генерального консульства РФ на Пхукете - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Личности погибших на Пхукете россиян установили
24 августа 2024, 12:24
 
МоскваПхукет (остров)Таиланд
 
 
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