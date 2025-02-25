https://ria.ru/20250225/sychev-2001346778.html

Артем Сычев: букмекерские отчисления стали опорой российского спорта

Артем Сычев: букмекерские отчисления стали опорой российского спорта - РИА Новости, 25.02.2025

Артем Сычев: букмекерские отчисления стали опорой российского спорта

О том, как устроена современная индустрия ставок на спорт, как она помогает российским спортсменам и какие новшества придуманы для удобства игроков и... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:04:00+03:00

2025-02-25T16:04:00+03:00

2025-02-25T16:04:00+03:00

интервью

россия

букмекеры

экономика

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О том, как устроена современная индустрия ставок на спорт, как она помогает российским спортсменам и какие новшества придуманы для удобства игроков и букмекеров, рассказал в интервью РИА Новости член правления и коммерческий директор Единого ЦУПИС (Центра учета переводов ставок) Артем Сычев.- За последние несколько лет букмекерская индустрия России перетерпела ряд изменений. Чем они были обусловлены и как сегодня эта индустрия устроена?- Раньше отрасль работала по достаточно сложной схеме в рамках биполярного мира: имели место две СРО (саморегулирующаяся организация – ред.) и два ЦУПИС, игроки были поделены между ними. Букмекеры и тогда оказывали поддержку российскому спорту, но какой-то систематизацией, контролем и гарантированной прозрачностью этот поток не отличался. Качество контроля и надзора было принципиально другим, методология начисления не была строго категоризирована и допускала некоторые вольные интерпретации: букмекеры перечисляли напрямую в спортивные федерации процент от прибыли. В 2021 году мир изменился. Появились принципиально новые институты – Единый центр учета перевода ставок и Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), в целях которых прописано повышение эффективности контроля и надзора за организацией и проведением азартных игр и борьба с нелегальными организаторами.Одной из функций Единого ЦУПИС является удержание отчислений на поддержку российского спорта – сегодня 2% с каждой принятой ставки перечисляются в пользу отечественного спорта по определенному алгоритму: между федерациями в зависимости от популярности дисциплины, где под популярностью мы понимаем объем принятых на ее события ставок, а уже внутри федераций – на профессиональный, детско-юношеский и массовый спорт. С учетом того, что бюджетное финансирование спорта сократилось, а многие спортсмены в последние годы остались без соревновательной практики, целевые отчисления букмекеров стали опорой российского спорта и спортсменов. И смею надеяться, букмекеры этим гордятся. Потому что объемы отчислений немалые: из года в год цифра растет вместе с рынком, на конец 2024 года на эти цели перечислено свыше 65 миллиардов рублей. Благодаря целевому финансированию от букмекерской деятельности олимпийские и паралимпийские спортивные федерации и многие другие смогли провести сотни соревнований и спортивных мероприятий. Фокус внимания государственных управленцев сейчас на том, как эти средства расходуются, их полной утилизации без простоев.- Расскажите о других функциях Единого ЦУПИС.- По сути Единый ЦУПИС – это финансовый посредник между игроками и легальными букмекерами. Первая важнейшая функция – это идентификация сторон. То есть мы гарантируем игроку, что он имеет дело с легальным букмекером, имеющим лицензию ФНС на свою деятельность. С другой стороны, мы идентифицируем физическое лицо: что это тот, кто может играть, что ему исполнилось 18 лет, что это конкретный человек, а не мошенник, который играет под чужим аккаунтом и так далее. Способы проведения идентификации тоже эволюционировали не без нашего участия: еще в 2018 году было обязательно личное присутствие игрока с паспортом в одном из пунктов приема ставок букмекеров или привлеченном нами банковском платежном агенте. К домашнему Чемпионату мира по футболу 2018 года легитимизировали проведение упрощенной идентификации, что хорошо, но не идеально ввиду ряда лимитных ограничений. А с 2022 года мы организовали дистанционное проведение и полной идентификации, не выходя из дома и не вставая с дивана. Достаточно быть клиентом одного из крупнейших банков страны.Другая наша функция, которая прописана законодательно, – обеспечить отказоустойчивую платежную инфраструктуру и расчеты, чтобы ваша ставка на матч "Спартак" – ЦСКА ушла, куда надо, и чтобы вы получили выигрыш, если вам повезло. Важно отметить, что мы не выступаем одной из сторон пари, а только оказываем услугу перевода денег. Но под этим можно понимать очень многое и, прежде всего, качественный платежный сервис: чтобы и банковские карты работали, и СБП, и менее популярные платежные методы, чтобы все это было доступно для выбора и работало четко и бесперебойно. Представьте, идет финал Лиги Чемпионов, а мы вдруг не принимаем платежи. В этом случае люди не выиграют, букмекеры не заработают, платежи не пройдут, будет уплачено меньше налогов. Поэтому мы должны обеспечить самый современный, быстрый и интуитивно понятный сервис.- Как меняются объемы рынка интерактивных ставок? И за счет чего происходят эти изменения, на ваш взгляд?- По итогам 2024 года объем принятых российскими легальными букмекерами ставок составил 1,7 триллиона рублей. Конечно, можно говорить об инфляции, о бюджетном стимулировании и перегреве экономики, но это не главные причины: в целом на фоне внушительных маркетинговых кампаний букмекеров, у которых это одна из крупнейших, если не самая крупная, статья расходов, растет интерес людей к ставкам на спорт, поскольку беттинг (заключение денежного пари на исход какого-либо события, на изменение чего-либо – ред.) стал максимально удобным, прозрачным и безопасным. Сегодня у нас более 18 миллионов уникальных идентифицированных клиентов по всей России.Сейчас у нас хотя бы одну ставку в год делают порядка 6 миллионов человек, что при нашем населении не так уж много. Активных игроков, кто делает ставку хотя бы раз в месяц, и того меньше – более 2 миллионов (то есть проникновение – порядка 2%). В Англии, например, этот показатель равен 30%, и сделать ставку считается там таким же нормальным, как сходить в паб. У нас же рынок еще недостаточно зрелый и отношение к нему бывает критическим, даже со стороны прогрессивных организаций и секторов.- Отлучение наших спортсменов от мировых соревнований не повлияло на количество желающих делать ставки на спорт?- Как ни странно, нет. Участие российских спортсменов добавляло интереса к спортивным событиям, но ядру игровой аудитории не столь важна эмоциональная связь с теми, кто соревнуется. Большая часть игроков требует контента, чтобы было много разного и хорошего, чтобы была представлена линия событий. С этим проблем нет: пока в стране транслируют спорт, те, кто отдыхает или получает эмоции от беттинга, будут продолжать это делать. Стало меньше игроков, приходящих делать одну-две операции в месяц, но они не формируют рынок, обеспечивая не более 5% оборота.- Платежный рынок – один из самых технологичных в нашей стране. Например, одним из сильнейших драйверов стал запуск СБП. Востребован ли этот метод платежей в интерактивных ставках и насколько популярны другие методы?- Российский платежный рынок в последние годы вырвался в лидеры как по объемам, так и по качественным характеристикам. И даже несмотря на некоторый информационный вакуум, наша страна остается в авангарде мировых платежных трендов.Что касается собственно индустрии интерактивных ставок, то у нас 95% операций проходит онлайн, а там самый удобный вариант – СБП: пара кликов, идентификация через приложение и готово. СБП побеждает без какой-либо массовой пропаганды, просто люди выбирают то, что им максимально удобно. Поэтому СБП у нас занимает примерно 42% всех платежей. Еще 45% – это суммарно все банковские карты и платежные системы. Далее идет наш собственный кошелек и другие альтернативные директ-дебиты (методы платежа путем прямого списания со счета), вроде Sber Pay, T-Pay. При этом хочу подчеркнуть, что в нашей индустрии не существует кешбэка, потому что это стимулирование азарта и потому противоречит политике ответственной игры, которую мы соблюдаем и продвигаем, в том числе также отслеживаем, чтобы соблюдали и крупнейшие банки страны.- А что насчет инноваций в ваших сервисах? Стараетесь ли внедрять некие цифровые "фишки" и насколько это необходимо в индустрии ставок?- Чтобы обеспечить максимально простое движение денег между игроками и букмекерами, от нас каких-то особых инноваций не требуется. Наша задача – ответить на запросы рынка и поддержать те, что востребованы обеими сторонами. Правда, рынок не всегда четко понимает, что ему нужно, в отличие от рыночных визионеров. Как сказал однажды Генри Форд: "Если бы я спрашивал, чего хотят люди, до сих пор бы искал лошадей побыстрее". Поэтому иногда добро нужно "насаждать", и таким "насаждаемым добром" для всех нас стала СБП. И мы с помощью сервисов СБП построили и скоро выпустим сервис автопополнения, когда можно привязать счет в любой кредитной организации к счету кошелька. И без всяких подтверждений со счетов будут переводиться денежные средства, чтобы проводить платежи с кошелька. Это может быть и ставка, и покупка в интернете или в рознице, ведь в симбиозе с кошельком существует наша цифровая карта. Это нельзя назвать инновацией, но мы пытаемся сделать продукт максимально удобным: тут мы можем позволить себе лучше и тоньше управлять рисками, делать адаптивные скоринг-модели, которые убирают лишние шаги вроде второго фактора аутентификации, CVC-кода, дополнительных подтверждений и так далее. Мы можем позволить по своей карте выводить баланс на платежную страницу, давать рекомендации игрокам. Основная наша цель – улучшить пользовательский опыт.- Какие тренды, с точки зрения статистики, вы можете выделить в поведении игроков? Как часто делают ставки, как меняется средний чек? Насколько велика доля клиентов, которые делают ставки регулярно, в общем потоке платежей?- Из регулярных игроков самая большая по численности группа людей (миллион плюс) совершает не более пяти транзакций в месяц и генерирует при этом всего 2% от оборота. Что касается среднего чека, то он достаточно четко коррелирует с инфляцией. Интересно, что долгие годы самый популярный размер ставки (пополнения счета у букмекера) равнялся 100 рублям, а вот в мае этого года показатель резко подскочил и закрепился на уровне 1000 рублей.При этом офлайн уже достаточно давно уступает онлайну, причем, так было и до пандемии – с того момента, как беттинг вышел в интернет. Каждый год офлайн сокращается, и сейчас соотношение составляет 93 к 7 в пользу онлайна. Очень удобно, когда тебе не нужно никуда добираться, когда игровой терминал в каждом мобильном устройстве. Это одна из причин, почему онлайн-казино нельзя разрешать никогда. Если у вас будет стоять по крупье и по однорукому бандиту в каждом доме и в каждом мобильном устройстве, это значит, что вы что-то не то делаете со своим населением. В этом смысле беттинг все же привязан к реальным событиям: ты не можешь поставить на какие-то произвольные вещи, как в казино, где все происходит бесконтрольно и моментально и, по мнению психиатров, вызывает куда большую аддикцию.- Вот об этом следующий вопрос. Некоторые люди сильнее склонны к азарту, чем другие, и порой им бывает сложно остановиться. Предлагаете ли вы таким клиентам решения, помогающие себя контролировать?- Ответственная игра – это про нас. Причем, соответствующий сервис мы задумали и запустили еще до появления государственного регулирования. Зрелый рынок тем и отличается, что реализуются какие-то механизмы, правила, карантины. И если ты понимаешь, что у тебя есть проблемы с самоконтролем и тратами, ты должен иметь возможность себя ограничить. Это как страховка: пусть она никогда не понадобится, но пусть лучше она будет. Также и с механизмом самоограничения: пусть большинству он никогда в жизни не пригодится, но он должен быть для тех, кому это нужно, чтобы они могли в три клика поставить себе лимиты, исключить себя из игры навсегда или на какое-то время. На эту услугу у нас подписались несколько десятков тысяч человек, и кому-то она сегодня по-настоящему помогает.- В прошлом году состоялось большое событие в мире футбола – Евро-2024. Насколько российские болельщики были активны в месяц проведения чемпионата и как это повиляло на вашу работу? Наверняка вы столкнулись с большой нагрузкой на свою инфраструктуру – как вы к этому готовились?- Крупные футбольные турниры всегда являются точкой притяжения, но для нас их принципиальное отличие от обычных спортивных уикендов – в профиле нагрузки. Во время уикенда, когда играют все ключевые футбольные, хоккейные, баскетбольные чемпионаты, нагрузка очень большая, но она в течение дня распределена довольно равномерно и держится на уровне 20-30 транзакций в секунду. В то же время на Евро или Чемпионате мира обычно бывает два слота в день, во время которых играются матчи, и тогда нагрузка мгновенно взлетает от 0 до 100 транзакций в секунду, и мы должны быть к этому готовы. Наша команда с этим справляется: перед нагрузками мы проводим множество тестов, подготовительных работ. Для нас важно быть финансово успешными, но еще важнее быть в 99,99% времени доступными, потому что это наша ключевая функция. И достигается это путем постоянной технической работы и постоянного совершенствования. Нагрузка растет вместе с оборотом рынка, и надо к этому адаптироваться. К счастью, мы сделали правильные выводы из 2014 года, и с самого начала строили технологический стек компании исключительно на открытых программных продуктах, а не на западном проприетарном ПО, которое могут забрать или отключить по щелчку пальцев. В плане софта мы импортонезависимые.- И в конце давайте поговорим о российском платежном и финансовом рынке в целом. Куда он будет двигаться дальше и какие инновации могут быть внедрены в ближайшие годы?- Как я уже говорил, сегодня Россия в авангарде, и задачи, которые стоят перед международным платежным рынком, мало чем отличаются от наших, а где-то им даже приходится нас догонять. В России всегда был гигантский аппетит к технологиям. Да, нам стало тяжелее искать вдохновение, но посмотрите на анонсированный НСПК сервис "Волна": придумано решение, как обходить ограничения доступа к NFC-модулю в устройствах Apple: блютус-то нам никто не закроет! (имеется в виду метод бесконтактной оплаты на основе технологии Bluetooth, позволяющий совершать оплату на большем расстоянии от терминала по сравнению с NFC, – ред.).Не обойти и тему цифровой валюты, надеюсь, она пойдет в то русло, ради которого и была задумана: смарт-контракты для целевого расходования денежных средств и трансграничные переводы. Реальную ценность цифрового рубля я вижу в этих двух направлениях. Если пойдут международные расчеты, если биткоин можно будет просто и понятно конвертировать в цифровой рубль, а ценность ЦФА (цифровые финансовые активы – ред.) признают хотя бы в рамках БРИКС, то многим людям и бизнесу станет легче. Только не стоит принуждать всех, вплоть до мелкого ритейла, обеспечивать прием цифрового рубля на старте. Начинать надо с начала, а не конца.Еще одно предстоящее новшество – это персональный QR-код покупателя, который сможет заменить сканирование QR-кода смартфоном на кассе магазина. Персональный QRбудет генерироваться через СБП в банковском приложении клиента, выводиться на экран смартфона и затем его будет сканировать продавец как карточку лояльности. В отличие от сканирования чужих кодов, этот метод будет доступен и при отсутствии интернета, что зачастую мешает и тормозит очередь. Ты просто запускаешь приложение и показываешь кассиру экран. Все остальное – забота кассира, а не покупателя.И, конечно, биометрия – это модно, стильно, молодежно, но… люди пока не выходят из дома без телефона, и у них нет насущной потребности "платить лицом". Да, это весело и классно, но против играет колоссальная стоимость внедрения, если мы говорим о должном уровне безопасности.Если же говорить о технологиях, которые меняют мир, то волна хайпа искусственного интеллекта потихоньку спадает, и он начинает использоваться там, где реально эффективен. Уже сейчас в сети столько контента, сгенерированного без участия человека, что впору начать верить в теорию "мертвого интернета", а это к статьям, ориентированным на SEO-продвижение, только копирайтинг AI добавили. Если и ждать нового прорыва, то от квантового компьютера. Поэтому желаю нам всем дожить до того момента, когда квантовый компьютер откроет свои невероятные возможности и, надеюсь, сделает мир лучше.

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интервью, россия, букмекеры, экономика