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Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили - РИА Новости, 25.02.2025
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Надежные люди
 
18:59 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/svo-2001571278.html
Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили
Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили - РИА Новости, 25.02.2025
Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили
Представители Народного фронта передали участникам спецоперации в ДНР автомобили, укомплектованные необходимой на передовой техникой, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:59:00+03:00
2025-02-25T18:59:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
горняк
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта передали участникам спецоперации в ДНР автомобили, укомплектованные необходимой на передовой техникой, рассказали в пресс-службе движения. "Мы привезли ребятам оборудование, машины. Также детекторы дронов, РЭБ, разведывательные дроны", - говорится в сообщении. Совместно с Минпромторгом представители Народного фронта вручили военнослужащим на луганском направлении автомобили УАЗ "Патриот" и "Нива". "Вместе с машинами переданы системы радиоэлектронной борьбы, зимняя резина и маскировочные сети", - отметили в пресс-службе движения. Также представители организации доставили продукты, медикаменты и тепловые пушки жителям города Горняк ДНР, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250225/pomosch-2001486055.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горняк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Горняк, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили

Представители народного фронта передали участникам спецоперации в ДНР автомобили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта передали участникам спецоперации в ДНР автомобили, укомплектованные необходимой на передовой техникой, рассказали в пресс-службе движения.
"Мы привезли ребятам оборудование, машины. Также детекторы дронов, РЭБ, разведывательные дроны", - говорится в сообщении.
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Совместно с Минпромторгом представители Народного фронта вручили военнослужащим на луганском направлении автомобили УАЗ "Патриот" и "Нива".
"Вместе с машинами переданы системы радиоэлектронной борьбы, зимняя резина и маскировочные сети", - отметили в пресс-службе движения.
Также представители организации доставили продукты, медикаменты и тепловые пушки жителям города Горняк ДНР, добавили в пресс-службе.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаГорнякМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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