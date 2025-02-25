https://ria.ru/20250225/svo-2001571278.html

Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили

Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили - РИА Новости, 25.02.2025

Народный фронт передал российским военнослужащим в ДНР автомобили

Представители Народного фронта передали участникам спецоперации в ДНР автомобили, укомплектованные необходимой на передовой техникой, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:59:00+03:00

2025-02-25T18:59:00+03:00

2025-02-25T18:59:00+03:00

надежные люди

донецкая народная республика

горняк

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта передали участникам спецоперации в ДНР автомобили, укомплектованные необходимой на передовой техникой, рассказали в пресс-службе движения. "Мы привезли ребятам оборудование, машины. Также детекторы дронов, РЭБ, разведывательные дроны", - говорится в сообщении. Совместно с Минпромторгом представители Народного фронта вручили военнослужащим на луганском направлении автомобили УАЗ "Патриот" и "Нива". "Вместе с машинами переданы системы радиоэлектронной борьбы, зимняя резина и маскировочные сети", - отметили в пресс-службе движения. Также представители организации доставили продукты, медикаменты и тепловые пушки жителям города Горняк ДНР, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250225/pomosch-2001486055.html

https://ria.ru/20250225/pomosch-2001442345.html

донецкая народная республика

горняк

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донецкая народная республика, горняк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз)