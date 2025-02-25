Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/svo-2001500321.html
Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО
Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о тяжелораненом ветеране СВО, которому после попытки РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:09:00+03:00
2025-02-25T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_0:141:3147:1911_1920x0_80_0_0_4ff1955bde5731b93f4d0165703b6855.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о тяжелораненом ветеране СВО, которому после попытки самоубийства вернуло интерес к жизни экстремальное вождение. "Один молодой человек на коляске, человек, который совершил суицидальную попытку, то есть человек, который потерял вообще смысл в жизни. Он не видел перспектив, не видел, для чего жить, не мог смириться с той ситуацией, в которой он оказался. И как бы ни работали даже психологи, даже специалисты, священнослужители, никто не видел в течение года - вот мы с ним познакомились больше года назад - какого-то огня, который бы нам показывал, что человек хочет жить", - сказала Цивилева в интервью "России 24". Замминистра поделилась, что за мужчину очень переживали, старались помочь всем, чем могли. А в одну из последних встреч ему вручили автомобиль с ручным управлением. "И в этот же день у нас была команда, которая представляла возможности и продемонстрировала правила экстремального вождения для людей с инвалидностью... И вот именно здесь, когда он получил этот автомобиль, когда он попробовал вместе с инструктором проехать вот это экстремальное вождение, оно настолько его зарядило, что потом наши коллеги из центра звонили, говорили, что человек совершенно другой", - добавила Цивилева. Теперь, по ее словам, он каждый день приезжает на тренировки, уже работает инструктором.
https://ria.ru/20250217/reabilitatsiya-1999776303.html
https://ria.ru/20250217/tsivileva-1999769681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b0228598139dab6ec49320977d917f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО

Цивилева: вождение вернуло ветерану СВО интерес к жизни после попытки суицида

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о тяжелораненом ветеране СВО, которому после попытки самоубийства вернуло интерес к жизни экстремальное вождение.
"Один молодой человек на коляске, человек, который совершил суицидальную попытку, то есть человек, который потерял вообще смысл в жизни. Он не видел перспектив, не видел, для чего жить, не мог смириться с той ситуацией, в которой он оказался. И как бы ни работали даже психологи, даже специалисты, священнослужители, никто не видел в течение года - вот мы с ним познакомились больше года назад - какого-то огня, который бы нам показывал, что человек хочет жить", - сказала Цивилева в интервью "России 24".
Медсестра и пациент - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО
17 февраля, 11:08
Замминистра поделилась, что за мужчину очень переживали, старались помочь всем, чем могли. А в одну из последних встреч ему вручили автомобиль с ручным управлением.
"И в этот же день у нас была команда, которая представляла возможности и продемонстрировала правила экстремального вождения для людей с инвалидностью... И вот именно здесь, когда он получил этот автомобиль, когда он попробовал вместе с инструктором проехать вот это экстремальное вождение, оно настолько его зарядило, что потом наши коллеги из центра звонили, говорили, что человек совершенно другой", - добавила Цивилева.
Теперь, по ее словам, он каждый день приезжает на тренировки, уже работает инструктором.
Статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Анна Цивилева: наша задача — полностью вернуть ветеранов в мирную жизнь
17 февраля, 12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала