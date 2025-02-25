https://ria.ru/20250225/svo-2001500321.html

Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО

Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО - РИА Новости, 25.02.2025

Замминистра обороны рассказала о тяжелораненом ветеране СВО

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о тяжелораненом ветеране СВО, которому после попытки РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:09:00+03:00

2025-02-25T14:09:00+03:00

2025-02-25T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о тяжелораненом ветеране СВО, которому после попытки самоубийства вернуло интерес к жизни экстремальное вождение. "Один молодой человек на коляске, человек, который совершил суицидальную попытку, то есть человек, который потерял вообще смысл в жизни. Он не видел перспектив, не видел, для чего жить, не мог смириться с той ситуацией, в которой он оказался. И как бы ни работали даже психологи, даже специалисты, священнослужители, никто не видел в течение года - вот мы с ним познакомились больше года назад - какого-то огня, который бы нам показывал, что человек хочет жить", - сказала Цивилева в интервью "России 24". Замминистра поделилась, что за мужчину очень переживали, старались помочь всем, чем могли. А в одну из последних встреч ему вручили автомобиль с ручным управлением. "И в этот же день у нас была команда, которая представляла возможности и продемонстрировала правила экстремального вождения для людей с инвалидностью... И вот именно здесь, когда он получил этот автомобиль, когда он попробовал вместе с инструктором проехать вот это экстремальное вождение, оно настолько его зарядило, что потом наши коллеги из центра звонили, говорили, что человек совершенно другой", - добавила Цивилева. Теперь, по ее словам, он каждый день приезжает на тренировки, уже работает инструктором.

https://ria.ru/20250217/reabilitatsiya-1999776303.html

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