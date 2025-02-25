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Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет - РИА Новости, 25.02.2025
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03:18 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/svet-2001387520.html
Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет
Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет - РИА Новости, 25.02.2025
Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет
Идея Минэнерго внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности может сдержать рост тарифов, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:18:00+03:00
2025-02-25T03:18:00+03:00
экономика
жкх
москва
россия
дмитрий осянин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Идея Минэнерго внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности может сдержать рост тарифов, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.Он напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам, и теперь Минэнерго хочет сдержать рост цен. Один из методов — перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности ("бери или плати"), а не по фактическому потреблению.Сейчас сетевые компании получают оплату по факту, но обязаны поддерживать мощности, плата за которые в случае неиспользования распределяется между всеми потребителями. Это приводит к подорожанию электричества."Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети", - заключил Осянин.
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экономика, жкх, москва, россия, дмитрий осянин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), рэу имени г. в. плеханова
Экономика, ЖКХ, Москва, Россия, Дмитрий Осянин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЭУ имени Г. В. Плеханова
Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет

Финансист Осянин: плату за свет планируют начать взымать по заявленной мощности

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Идея Минэнерго внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности может сдержать рост тарифов, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
Он напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам, и теперь Минэнерго хочет сдержать рост цен. Один из методов — перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности ("бери или плати"), а не по фактическому потреблению.
Сейчас сетевые компании получают оплату по факту, но обязаны поддерживать мощности, плата за которые в случае неиспользования распределяется между всеми потребителями. Это приводит к подорожанию электричества.
"Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети", - заключил Осянин.
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ЭкономикаЖКХМоскваРоссияДмитрий ОсянинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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