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В Судане разбился военный самолет - РИА Новости, 25.02.2025
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23:56 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/sudan-2001604451.html
В Судане разбился военный самолет
В Судане разбился военный самолет - РИА Новости, 25.02.2025
В Судане разбился военный самолет
Военный самолет разбился в суданском Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщила суданская газета Alrakoba со ссылкой... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:56:00+03:00
2025-02-25T23:56:00+03:00
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КАИР, 25 фев - РИА Новости. Военный самолет разбился в суданском Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщила суданская газета Alrakoba со ссылкой на военный источник. "Военный самолет разбился в Омдурмане к западу от Хартума, погибли члены экипажа и несколько офицеров", - заявил источник газеты. По информации источников телеканала Al Arabiya, причиной крушения судна стала техническая неисправность, самолет принадлежал суданской армии. Телеканал сообщает, что самолет упал через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооружённый конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.
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в мире, космос - риа наука, хартум (город), судан, россия, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Космос - РИА Наука, Хартум (город), Судан, Россия, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане разбился военный самолет

Alrakoba: военный самолет разбился в Судане, погибли члены экипажа и офицеры

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
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КАИР, 25 фев - РИА Новости. Военный самолет разбился в суданском Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщила суданская газета Alrakoba со ссылкой на военный источник.
«
"Военный самолет разбился в Омдурмане к западу от Хартума, погибли члены экипажа и несколько офицеров", - заявил источник газеты.
По информации источников телеканала Al Arabiya, причиной крушения судна стала техническая неисправность, самолет принадлежал суданской армии.
Телеканал сообщает, что самолет упал через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооружённый конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.
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