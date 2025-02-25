https://ria.ru/20250225/sudan-2001604451.html
В Судане разбился военный самолет
В Судане разбился военный самолет - РИА Новости, 25.02.2025
В Судане разбился военный самолет
Военный самолет разбился в суданском Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщила суданская газета Alrakoba со ссылкой... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:56:00+03:00
2025-02-25T23:56:00+03:00
2025-02-25T23:56:00+03:00
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КАИР, 25 фев - РИА Новости. Военный самолет разбился в суданском Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщила суданская газета Alrakoba со ссылкой на военный источник. "Военный самолет разбился в Омдурмане к западу от Хартума, погибли члены экипажа и несколько офицеров", - заявил источник газеты. По информации источников телеканала Al Arabiya, причиной крушения судна стала техническая неисправность, самолет принадлежал суданской армии. Телеканал сообщает, что самолет упал через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооружённый конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.
https://ria.ru/20241022/sudan-1979389278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, космос - риа наука, хартум (город), судан, россия, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Космос - РИА Наука, Хартум (город), Судан, Россия, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане разбился военный самолет
Alrakoba: военный самолет разбился в Судане, погибли члены экипажа и офицеры