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В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра" - РИА Новости, 25.02.2025
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16:55 25.02.2025 (обновлено: 16:56 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sud-2001544176.html
В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра"
В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра" - РИА Новости, 25.02.2025
В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра"
Красноглинский районный суд Самары назначил на 3 марта первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра", от отравления которым... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:55:00+03:00
2025-02-25T16:56:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары назначил на 3 марта первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра", от отравления которым погибли 50 человек, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение дела по существу назначено на 3 марта 14.00 по местному времени (13.00 мск)", - сообщила собеседница агентства. Во вторник в суде прошло предварительное слушание по делу. Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что указанное уголовное дело передано в суд в Самаре. По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра с целью его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе. Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей. В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 годам колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в "Мистер сидр". Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки – до 3,5 лет.
https://ria.ru/20240229/sidr-1930294901.html
https://ria.ru/20230808/arest-1888803721.html
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происшествия, самара, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Самара, Россия, Генеральная прокуратура РФ
В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра"

Суд в Самаре 3 марта рассмотрит уголовное дело производителя "Мистера сидра"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары назначил на 3 марта первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра", от отравления которым погибли 50 человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение дела по существу назначено на 3 марта 14.00 по местному времени (13.00 мск)", - сообщила собеседница агентства.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр"
29 февраля 2024, 16:17
Во вторник в суде прошло предварительное слушание по делу.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что указанное уголовное дело передано в суд в Самаре. По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра с целью его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Суд Ульяновска продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром"
8 августа 2023, 11:50
Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей.
В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 годам колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в "Мистер сидр". Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки – до 3,5 лет.
88 кег по 30 литров алкогольной продукции Пивная продукция – Мистер Сидр - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"
8 июня 2023, 16:58
 
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