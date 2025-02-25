https://ria.ru/20250225/sud-2001544176.html

В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра"

В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра" - РИА Новости, 25.02.2025

В Самаре назначили первое заседание по делу производителя "Мистера сидра"

Красноглинский районный суд Самары назначил на 3 марта первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра", от отравления которым... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:55:00+03:00

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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары назначил на 3 марта первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра", от отравления которым погибли 50 человек, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение дела по существу назначено на 3 марта 14.00 по местному времени (13.00 мск)", - сообщила собеседница агентства. Во вторник в суде прошло предварительное слушание по делу. Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что указанное уголовное дело передано в суд в Самаре. По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра с целью его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе. Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей. В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 годам колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в "Мистер сидр". Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки – до 3,5 лет.

https://ria.ru/20240229/sidr-1930294901.html

https://ria.ru/20230808/arest-1888803721.html

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происшествия, самара, россия, генеральная прокуратура рф