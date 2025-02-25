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В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса "Кущевский" - РИА Новости, 25.02.2025
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15:07 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/sud-2001516883.html
В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса "Кущевский"
В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса "Кущевский" - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса "Кущевский"
Преображенский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии Олега Чебанова по делу о попытке захвата агрокомплекса "Кущевский", сообщает Генеральная... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:07:00+03:00
2025-02-25T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии Олега Чебанова по делу о попытке захвата агрокомплекса "Кущевский", сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Сегодня Преображенский районный суд Москвы согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры РФ и признал Олега Чебанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год. По информации ведомства, организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК "Концерн Покровский", пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО "Агрокомплекс Кущевский", которые превышали 1 миллиард рублей. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды. Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из его структурных финансовых ячеек. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации. Деятельность организованного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По информации "Коммерсанта", Арбитражный суд Краснодарского края в 2019 году признал банкротом ООО "Агрокомплекс Кущевский", соучредителем которого является фигурант дела банды Цапков Федор Стрельцов. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство. В декабре 2022 года имущество агрокомплекса оценили в 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250131/sizo-1996732797.html
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происшествия, россия, москва, краснодарский край
Происшествия, Россия, Москва, Краснодарский край
В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса "Кущевский"

В Москве осудили рейдера Чебанова за попытку захвата агрокомплекса "Кущевский"

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии Олега Чебанова по делу о попытке захвата агрокомплекса "Кущевский", сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Сегодня Преображенский районный суд Москвы согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры РФ и признал Олега Чебанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.
По информации ведомства, организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК "Концерн Покровский", пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО "Агрокомплекс Кущевский", которые превышали 1 миллиард рублей. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды.
Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из его структурных финансовых ячеек. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации.
Деятельность организованного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
По информации "Коммерсанта", Арбитражный суд Краснодарского края в 2019 году признал банкротом ООО "Агрокомплекс Кущевский", соучредителем которого является фигурант дела банды Цапков Федор Стрельцов. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство. В декабре 2022 года имущество агрокомплекса оценили в 1,3 миллиарда рублей.
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